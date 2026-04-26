ديكلان رايس: أرسنال جاهز للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي

قال ديكلان رايس، لاعب وسط أرسنال، إن فريقه جاهز للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حتى النهاية، وذلك بعد استعادته الصدارة من مانشستر سيتي، وسجل إيبرتشي إيزي هدفاً في شباك نيوكاسل ليمنح فريقه الفوز 1/صفر في ملعب الإمارات، مستعيداً بذلك الصدارة من مانشستر سيتي الذي تصدر الترتيب لمدة ثلاثة أيام.



ويبتعد أرسنال بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه، لكنه لعب مباراة أكثر من مانشستر سيتي، ويمكن أن يعزز صدارته للترتيب حينما يواجه فولهام الأسبوع المقبل، فيما سيواجه فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا منافسه إيفرتون يوم الرابع من مايو المقبل.



وقال رايس: هذا ما كان عليه الحال طوال الموسم وهذا ما نريد أن ينتهي عليه الموسم وهو البقاء على القمة. وأضاف: تبقى أربع مباريات وما نريد فعله هو الفوز بمباريات أخرى ونحن جاهزون لذلك.



وتابع رايس: النقاط الثلاث أمام نيوكاسل كانت في غاية الأهمية وذلك بعد ما حدث أمام مانشستر سيتي، نعلم أننا كنا بحاجة للفوز بالمباريات الخمس الأخيرة. وأوضح: هذا الفوز منحنا دفعة معنوية كبيرة، نحن سعداء جداً بهذا الفوز.