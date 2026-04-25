«تيفو» ضخم في وداع كارلا (فيديو)



وجّه نادٍ وجمهوره رسالة إنسانية تؤكد أن كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، ولا تقتصر حساباتها على المباريات والنجوم والفوز والخسارة فحسب، بل تعد مسرحاً لتقدير العمل والإخلاص تجاه جميع أفراد المنظومة.



وفي مشهد مؤثر لاقى تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ودّع نادي غو أهيد إيغلز، الذي يلعب في الدوري الهولندي، وجمهوره، كارلا ويتي عاملة المهمات التي خدمت النادي لسنوات طويلة.



وتقاعدت كارلا ويتي مسؤولة تجهيزات الفريق بعد مسيرة امتدت نحو 27 عاماً داخل أروقة النادي، الذي حرص على تكريم الموظفة التي اعتبرت واحدة من أكثر الشخصيات إخلاصاً.



وقبل انطلاق مباراة الفريق أمام إيه زد ألكمار، رفعت الجماهير لافتة عملاقة تحمل صورتها، في لفتة تقدير نادرة، كتب عليها: «كارلا أيقونة النادي.. شكراً لكل شيء»، فيما ارتدى اللاعبون قمصاناً تحمل رسالة امتنان لها، في تعبير صادق عن مكانتها داخل الفريق.



وكانت كارلا (53 عاماً) بدأت رحلتها مع النادي عام 1998 متطوعة، في زمن لم يكن فيه العاملون خلف الكواليس يعاملون كجزء من الفريق، وتروي كيف أنه لم يكن مسموحاً لها حتى بدخول صالة اللاعبين، ولا الظهور في الصور الجماعية، لكن الأمور تغيرت بعد سنوات، لتصبح اليوم جزءاً أصيلاً من هوية النادي.



وعاشت كارلا لحظات هبوط وصعود خلال فترة وجودها في النادي، حين فاز الفريق بكأس هولندا في الموسم الماضي، وشارك أيضاً في الدوري الأوروبي.