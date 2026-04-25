توتر في ريال مدريد ومنتخب فرنسا.. الغموض يحيط بمدة غياب مبابي



لم يتم الكشف حتى الآن عن المدة التي يمكن أن يغيبها النجم الفرنسي كليان مبابي عن الملاعب، ولا عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ودفعته إلى طلب الاستبدال سريعاً مع اقتراب نهاية مباراة ريال مدريد ومضيفه بيتيس في الدوري الإسباني التي انتهت بالتعادل 1–1، وأنهت تقريباً آمال النادي الملكي في صراع لقب الليغا ليقترب أكثر وأكثر من موسم بلا تتويج.



النجم الفرنسي طلب الاستبدال عند الدقيقة 81 من مباراته رقم 100 في صفوف ريال مدريد، وغادر الملعب مباشرة، حيث لم يتجه إلى دكة البدلاء، ما زاد الشكوك حول طبيعة وخطورة الإصابة.

ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، أكد بعد المباراة أنه لا يعرف مدى الإصابة وأن مبابي شعر بالانزعاج وطلب التغيير، وسنتابع ما يجري.



في الأثناء كشف الصحافي الإسباني خوسيه لويس سانشيز أن مبابي يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، ولم تتضح بعد مدة غيابه، لكن تقارير أشارت إلى أنه مرجح جداً غيابه ليس فقط عن مباراة إسبانيول في 3 مايو المقبل، بل حتى عن الكلاسسيكو أمام برشلونة في العاشر من الشهر المقبل، في ضربة لآمال جمهور ريال مدريد الذي يبدو أن كل ما يمكن أن يحلم به هذا الموسم هو الفوز على الغريم التقليدي في كلاسيكو الأرض.



قلق فرنسي



القلق لا يسيطر على جمهور الريال وحده، بل امتدت حالة القلق إلى الجمهور الفرنسي الذي يعول على المهاجم الذي سجل 41 هدفاً في 41 مباراة خلال هذا الموسم في جميع المسابقات ليقود «الديوك» لاستعادة لقب المونديال بعد أن قادهم إلى التتويج في مونديال روسيا عام 2018، ثم إلى المباراة النهائية في مونديال 2022 في قطر عندما سجل ثلاثية تاريخية في المباراة النهائية التي خسرها المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني بالركلات الترجيحية.



وفي انتظار تحديثات إصابة مبابي يبقى القلق هو الإحساس المسيطر على جمهور ريال مدريد ومنتخب فرنسا.