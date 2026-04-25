سخرية في وسائل التواصل الاجتماعي من بيلينغهام «المحتال» (فيديو)



ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالسخرية من نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا جود بيلينغهام بعد محاولته الحصول على مخالفة في مباراة فريقه أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل 1 – 1.



وأظهرت لقطات الدولي الإنجليزي وهو يقع على الأرض بطريقة مبالغ فيها إثر لعبة مشتركة مع المغربي سفيان أمرابط.



وكان اللاعبان يتنافسان على الكرة حيث نجح الدولي المغربي في السيطرة عليها مع احتكاك بسيط مع بيلينغهام الذي طاح على الأرض مطالباً بركلة حرة، وهو ما حصل عليه.



وعدّ كثير من المعلقين على الواقعة في وسائل التواصل الاجتماعي أن ما حدث من بيلينغهام هو مجرد احتيال لا يليق بلاعب في ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، وأن مثل هذه التصرفات تؤكد عدم قدرته وفريقه على تحقيق نتائج إيجابية بينما علق مشجع آخر ساخراً: «أخشى أن يطالب بضربة جزاء».