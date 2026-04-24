بايرن يصدر أغرب عقوبة على لاعب «نام» خلال محاضرة كومباني



قرر بايرن ميونيخ تسليط عقوبة هي الأولى من نوعها على لاعبه الشاب ويسدوم مايك البالغ من العمر 17 عاماً.



وقررت إدارة النادي إبعاد اللاعب عن مقر الفريق لمدة أسبوع مع إلزامه بالإقامة في فندق قريب من مقر التدريبات على نفقته الخاصة.



وجاء قرار النادي البافاري بعد واقعة حدثت خلال محاضرة مدرب الفريق الذي توج مؤخراً بلقب الدوري الألماني.



فخلال المحاضرة الصباحية للمدرب البلجيكي فينست كومباني «نام» مايك ولم يستيقظ، ليتبين أنه كان محتفلاً بتتويج الفريق باللقب، ولم ينم إلا في ساعة متأخرة، لذا لم يستطع السيطرة على نفسه خلال محاضرة كومباني في التدريب الصباحي للفريق.



المدرب البلجيكي تعامل مع المسألة بخصوصية شديدة، حيث استدعى والد اللاعب وجلسة الثلاثة في جلسة منفصلة، ولم يصدر عن كمباني أي حديث تجاه الحادثة، بينما اتخذت إدارة البايرن قرار إلزام اللاعب بالإقامة بالقرب من مقر التدريبات مع تحمل تكلفة الفندق.