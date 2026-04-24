دبي تأسر قلبه.. ريو فيرديناند يعرض قصره للبيع بعد قرار نهائي بمغادرة إنجلترا

اتخذ الدولي الإنجليزي السابق، ريو فيرديناند، قراراً نهائياً بمغادرة إنجلترا والاستقرار في دبي التي انتقل للإقامة بها هو وأسرته في أغسطس 2023، حسب تقارير إعلامية.



وكشفت الصحافة البريطانية أن فيرديناند اتخذ بالفعل هذا القرار، حيث وضع قصره للبيع.



ومضت التقارير: قرر ريو بالفعل بيع القصر الذي يتكون من 7 غرف نوم، ويقع في منطقة أوربينغتون بمقاطعة كنت، وتبلغ مساحة القصر 12.500 قدم مربعة وتحيط به الحدائق، وبه جراج يتسع لثلاث سيارات، كما يوجد بالقصر مكتب، واستوديو ومرافق خدمية متطورة.



وكشف التقرير أن ريو وضع إعلاناً لبيع القصر في موقع متخصص في بيع العقارات، وحدد مبلغ 10.5 ملايين جنية إسترليني مقابلاً له.



ولو تحققت الصفقة فإن فيرديناند سيحصل على أرباح تصل إلى 8 ملايين جنية إسترليني، حيث كان قد اشترى العقار بمبلغ 2.5 مليون جنية إسترليني عام 2008.



وقال فيرديناند في تصريحات إعلامية: انتقلت إلى العيش في دبي مع أسرتي، نحن سعداء للغاية بهذا القرار، إنهم يرونني أكثر من ذي قبل.