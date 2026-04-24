أرقام أنشيلوتي الأفضل بين مدربي ريال مدريد منذ 2010



يعد كارلو أنشيلوتي واحد من أعظم المدربين الذين قادوا ريال مدريد على مر تاريخه، بل ويعتبره الكثيرون الأفضل في العصر الحديث للإنجازات العديدة التي حققها مع «الميرينغي».



ورغم أن العديد من المدربين الذين تعاقبوا على قيادة ريال مدريد وسجلوا معدل انتصارات هائلة نسبة إلى عدد المباريات وبخاصة في السنوات الأخيرة، إلا أن أنشيلوتي يبقى أعلى مدرب حقق نسبة انتصارات مع الفريق في العقدين الأخيرين.



وبحسب إحصائية لمنصة «سكور 90» يتفوق أنشيلوتي المدرب الحالي لمنتخب البرازيل، من حيث نسبة الانتصارات مع ريال مدريد منذ موسم 2010 ـ 2011.



ويتصدر المدرب الإيطالي القائمة بنسبة فوز تقترب من 72 %، وذلك خلال ولايتين مع النادي في آخر 16 عاماً (2013 ـ 2015 و2021 ـ 2025)، إذ وفقاً لبيانات «ترانسفير ماركت»، قاد أنشيلوتي ريال مدريد في 353 مباراة، حقق خلالها الفوز في 253 مباراة.



ويأتي خلف أنشيلوتي، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بنسبة 71 % خلال الفترة من 2010 إلى 2013، بعد فوزه في 127 لقاء من أصل 178 مباراة قاد فيها الفريق، وبنفس النسبة تقريباً يأتي تشابي ألونسو الذي رحل في يناير الماضي، لكن هذه النسبة العالية قد لا تفسر فترة المدرب الإسباني الأخيرة مع الفريق، حيث قاد «الملكي» في 34 مباراة، فاز خلالها في 24.



القائمة ضمت سانتياغو سولاري، الذي قاد مدريد في موسم 2018 ـ 2019 في 32 مباراة فقط، فاز في 22 وبنسبة انتصارات بلغت 69 %، يليه رافائيل بينيتز بنسبة 68 % من الفوز في 17 مباراة من إجمالي 25 في موسم 2015 ـ 2016.



ورغم أن الفرنسي زين الدين زيدان يعد أحد أنجح المدربين في ريال مدريد في السنوات الأخيرة، بتحقيقه ألقاباً عدة خاصة دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع الفريق، إلا أنه حل في المركز السادس في معدل الانتصارات، بنسبة 66 %، بعدما فاز في 174 مباراة من أصل 263 كان على رأس الدكة الفنية للملكي.



أما المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، والذي تولى المهمة بعد ألونسو ولن يكمل المشوار مع النادي الذي لا يزال يبحث عن مدرب جديد للموسم المقبل، فحقق نسبة انتصارات تبلغ 62 %.

ويأتي في ذيل القائمة منذ عام 2010، جولين لوبتيغي الذي قاد الفريق لمدة 4 أشهر عام 2018، بمعدل فوز 43 % بالانتصار في 6 مباريات فقط من 14 خاضها مع ريال مدريد.