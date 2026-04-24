تغييرات متوقعة في تشكيل بايرن قبل مواجهة باريس سان جيرمان

صرّح فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ، بأنه قد يجري تغييرات على تشكيلة فريقه في مباراة الفريق أمام ماينز ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا»، غدًا السبت.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات بايرن للمواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد كومباني في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن «مباراة ماينز ليست مباراة ودية، بل هي مواجهة ضمن منافسات الدوري الألماني. نريد النقاط الثلاث كاملة».

وأضاف: «ربما تطرأ بعض التغييرات مع إدارة عبء العمل. المهم هو أن نكون مستعدين لتقديم أفضل ما لدينا، لكن إذا لم ينجح ذلك لأن مباراة ماينز صعبة للغاية خارج أرضنا، فعلينا أن نكون مستعدين للمنافسة».

وكشف المدرب البلجيكي: «أريد إشراك لاعبين في كامل لياقتهم البدنية والذهنية».

وكان بايرن قد حسم لقب الدوري الألماني رسميًا في نهاية الأسبوع الماضي، كما تغلب يوم الأربعاء على باير ليفركوزن ليبلغ نهائي كأس ألمانيا لأول مرة منذ عام 2020.

وقال كومباني إنه لا يلوم لاعبيه إذا كانت أذهانهم منصبة على مباراة باريس سان جيرمان، مضيفًا: «كلنا بشر. مررنا بموقف مشابه قبل أسابيع قليلة مع مباراتي ريال مدريد. إنها مباريات مهمة للغاية، ولا يمكننا تجاهلها».

واختتم كومباني حديثه قائلًا: «لكنني كمدرب أستطيع أن أكون قدوة. كيف نستعد؟ ماذا أقول؟ يمكنني اتخاذ قرارات جيدة، فلا أتجاهل الهدف الكبير، وفي الوقت نفسه لا أتردد في إشراك لاعبين جدد لتعزيز المنافسة بينهم».