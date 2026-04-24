وودمان خيار اضطراري لليفربول في أزمة الحراس

قال آرني سلوت، مدرب ليفربول، اليوم الجمعة، إن الحارس الثالث فريدي وودمان قد يشارك في التشكيلة الأساسية عندما يستضيف فريقه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا السبت، في محاولة لإدارة أزمة حراس المرمى.

وخاض وودمان (29 عامًا) أول مباراة له مع ليفربول عندما شارك بديلًا في مباراة القمة المحلية التي فاز فيها الفريق 2-1 على إيفرتون مطلع هذا الأسبوع، بعد أن اضطر جيورجي مامارداشفيلي، الذي كان يلعب بدلًا من أليسون بيكر المصاب، إلى الخروج في الشوط الثاني.

وقال سلوت للصحفيين: «لن يكون جيورجي متاحًا بالتأكيد، ولن يكون كذلك خلال الأسابيع المقبلة».

وأضاف: «أليسون قريب من العودة للعب، وسنرى ما إذا كان السبت مبكرًا جدًا. هذا يجعل فريدي وودمان خيارًا، وهو بالتأكيد جاهز بدنيًا».

وقال سلوت (47 عامًا) إن قرار ليفربول بالتعاقد مع حارس مرمى ثالث صاحب خبرة جاء بعد وضع مثل هذه السيناريوهات في الاعتبار.

وتابع: «عادة لا نحتاج إليه كثيرًا، ولكن قد تكون هناك مواقف يُصاب فيها أحدهم ويتعرض آخر للإيقاف، أو في مثل هذه الحالة، يكون أكثر من لاعب غير متاح».

وأكمل: «لديه الخبرة الكافية للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتأكيد يمتلك خبرة اللعب في دوري الدرجة الثانية».

وأضاف: «إنه جاهز لذلك، لكن دعم الجماهير له سيكون مفيدًا دائمًا».

وأكد سلوت أيضًا أن المدافع جو جوميز أصبح جاهزًا للعب مرة أخرى بعد غيابه عن مواجهة إيفرتون بسبب الإصابة، في حين أن لاعب خط الوسط واتارو إندو يحرز تقدمًا جيدًا وقد يعود قبل نهاية الموسم.

وعلى الرغم من المناقشات الجارية حول الموسم المقبل ومستقبل سلوت، فإن تركيز المدرب الهولندي لا يزال منصبًا على المدى القصير وسعي ليفربول لتحقيق مركز ضمن الخمسة الأوائل.

وقال: «الفوارق ضئيلة. نتيجة أو اثنتان يمكن أن تُحدثا فرقًا كبيرًا. قبل أسبوعين لم نكن متقدمين بخمس نقاط على صاحب المركز السادس، وبعد مباراتين أصبحنا كذلك».

وأضاف: «يمكن أن تسير الأمور في الاتجاهين، لذلك فإن تركيزي الكامل منصب على بالاس».

ولعب ليفربول ثلاث مرات ضد بالاس هذا الموسم دون أن يحقق الفوز، وسلط سلوت الضوء على التحدي الذي يمثله فريق المدرب أوليفر جلاسنر.

وقال: «لدى بالاس مدرب جيد جدًا قادر على فرض الكثير من الانضباط في الفريق. من الصعب جدًا صنع فرص أمامه».

وأكمل: «لقد استقبل أقل عدد من الأهداف بعد أرسنال، وهذا يقول الكثير».

ويستضيف ليفربول، صاحب المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بالاس، صاحب المركز الثالث عشر، غدًا في إطار سعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.