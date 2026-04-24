سلوت: طريق عودة إيكيتيكي لا يزال طويلًا

أكد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، نجاح الجراحة التي خضع لها الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم الفريق، بعد تعرضه لإصابة بالغة في وتر أخيل.

وأصيب إيكيتيكي خلال لقاء ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه اللاعب الآن فترة غياب طويلة، إذ ستبعده الإصابة رسميًا عن المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم هذا الصيف، وكذلك عن جزء كبير من الموسم المقبل.

وتلقى ليفربول ضربة قوية في خط هجومه، بعد أن تبين أن إيكيتيكي سيخضع لفترة تأهيل لا تقل عن تسعة أشهر.

وكان مهاجم سان جيرمان السابق قد تعرض لتمزق كامل في وتر أخيل، ورغم نجاح العملية الجراحية الأولى التي أُجريت هذا الشهر، فإن الجدول الزمني للتعافي يؤكد عدم مشاركته في المونديال المقبل.

وتحدث سلوت لوسائل الإعلام لتوضيح حالة إيكيتيكي، مؤكدًا أنه رغم تجاوز العقبة الأولى، فإن الطريق إلى استعادة لياقته الكاملة لا يزال شاقًا.

وفي تحديث مفصل لحالة اللاعب والتوقعات الطبية، صرّح سلوت للصحفيين: «سارت الجراحة على ما يرام، ولكن في عملية إعادة تأهيل طويلة كهذه، هناك خطوات عديدة يجب اتخاذها».

وأضاف: «أبلغنا الأطباء بأن الأمر سيستغرق عدة أشهر، ثم يعتمد على الخطوات. لا نعرف بعد المدة المحددة لعودته، لكن الخطوة الأولى والأهم هي نجاح الجراحة. سيستغرق التعافي وقتًا طويلًا، لكنه سيعود أقوى، كباقي اللاعبين الذين غابوا لفترة طويلة».

وأوضح مدرب ليفربول: «كما هو الحال دائمًا، ما يزيد الأمر صعوبة هو مستوى المنافسين. لديهم فريق جيد، وكانوا يمتلكون لاعبين أكفاء قبل عامين أو ثلاثة. بالطبع، لديهم مدرب ممتاز، أوليفر جلاسنر، قادر على غرس الكثير من الانضباط في الفريق، ومن الصعب جدًا خلق فرص تسجيل ضدهم».

وشدد سلوت بالقول: «في مباريات كريستال بالاس، لا ترى الفريق المنافس يخلق فرصًا كثيرة ضدهم. من ناحية أخرى، أسلوبهم الهجومي مباشر للغاية. أعتقد أنهم استقبلوا عددًا قليلاً من الأهداف بعد أرسنال، وهذا يدل على صلابة دفاعية كبيرة».

وأضاف: «من المهم جدًا أن نمتلك مهاجمين يسجلون الأهداف. إذا نظرنا إلى نجاح الموسم الماضي، كان لدينا العديد من المهاجمين وسجلنا الكثير من الأهداف. صحيح أن هناك انخفاضًا طفيفًا في صناعة الفرص، لكن ليس لدرجة أننا لم نعد نسجل».

واختتم سلوت تصريحاته قائلًا: «فيما يتعلق بـ محمد صلاح، كما قلت مرارًا، هناك فترات تصل فيها الكرة بسهولة وتسجل دون جهد، وأحيانًا تبذل جهدًا كبيرًا دون تسجيل، لكن في النهاية، يسجل محمد صلاح الأهداف».

ويأمل صلاح في مواصلة هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سجل في مواجهتي الفريق الأخيرتين أمام فولهام وإيفرتون.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة.