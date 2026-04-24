ترافورد: عودتي إلى مانشستر سيتي لم تكن كما توقعت

قال حارس المرمى جيمس ترافورد إن عودته إلى مانشستر سيتي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لم تسر كما كان يأمل، بعد أن حصل على فرص محدودة للمشاركة عقب انضمام الإيطالي جيانلويجي دوناروما إلى الفريق.

وحافظ ترافورد، أحد خريجي أكاديمية مانشستر سيتي، على نظافة شباكه في 29 من أصل 45 مباراة خاضها في دوري الدرجة الثانية مع بيرنلي في الموسم الماضي، قبل عودته إلى متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في يوليو / تموز.

وشارك في أول ثلاث مباريات مع الفريق في الدوري، لكن مشاركاته اقتصرت بعد ذلك في الغالب على مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، عقب التعاقد مع دوناروما في اليوم الأخير من فترة الانتقالات.

وقال ترافورد لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: «من الواضح أن الموسم كان مليئًا بالتقلبات لأنني لم ألعب كثيرًا، ومن الواضح أنني كنت مضطرًا لاتخاذ قرار في الصيف».

وأضاف: «يفكر الجميع دائمًا عند اتخاذ القرارات في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، ومن الواضح أن هذه لم تكن أفضل نتيجة، لكنني حاولت فقط أن أتحسن كل يوم، وأن أبقى إيجابيًا وسعيدًا».

وعلى الرغم من الفرص المحدودة التي أتيحت له في سيتي، فقد خاض ترافورد أول مباراة له مع منتخب إنجلترا في مارس / آذار، في مباراة ودية ضد منتخب أوروجواي، ويأمل في الانضمام إلى تشكيلة المدرب توماس توخيل في كأس العالم.

وتابع: «أريد بالتأكيد أن أحاول الانضمام إلى التشكيلة. ستكون تجربة رائعة بالنسبة لي، سيكون الأمر مذهلًا، لكن لا يمكنني فعل أي شيء من الآن وحتى ذلك الحين».

وسيلعب سيتي ضد ساوثهامبتون في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدًا السبت.