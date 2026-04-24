عرض منخفض يثير توترًا بين ليفربول ويوفنتوس

ذكرت تقارير في إيطاليا، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تشعر بالإحباط من نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي يسعى لضم حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر بأقل سعر ممكن قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى يوفنتوس إلى تعزيز مركز حراسة المرمى قبل فترة الانتقالات الصيفية، ويستهدف التعاقد مع أليسون، حارس مرمى ليفربول، المعروف جيدًا لدى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للفريق، بعدما سبق أن لعب تحت قيادته عندما كان مدربًا لـ روما الإيطالي.

وكشفت تقارير صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أليسون وافق على الانتقال إلى يوفنتوس بمجرد انتهاء الموسم الحالي.

ويرتبط الحارس البرازيلي بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2027، بعد أن قام النادي الإنجليزي بتفعيل بند التمديد لمدة 12 شهرًا في عقده.

ويملك ليفربول بالفعل بديلًا جاهزًا، وهو حارس المرمى الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، الذي انضم للفريق في صيف 2024، وانتقل رسميًا إلى ملعب «أنفيلد» قادمًا من بلنسية الإسباني.

وتشير تقارير إيطالية إلى أن ليفربول سيطلب نحو 15 مليون يورو مقابل الاستغناء عن أليسون (33 عامًا)، الذي سيدخل عامه الأخير في عقده هذا الصيف.

لكن، ووفقًا لتقارير موقع كالتشيو ميركاتو، حاول يوفنتوس تخفيض قيمة الصفقة المقترحة، أو حتى إلغائها تمامًا، الأمر الذي أثار استياء إدارة ليفربول.

وأوضحت تقارير أخرى أن يوفنتوس قد يتجه لضم حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا، الذي يحرس عرين فيورنتينا الإيطالي حاليًا، وحارس مانشستر يونايتد السابق، حيث يمثل خيارًا أقل تكلفة كبديل لأليسون.