مانشستر سيتي يطارد إنجازًا تاريخيًا أمام ساوثهامبتون

يتطلع مانشستر سيتي لمواصلة حملته نحو التتويج بالثلاثية المحلية في الموسم الحالي، حينما يواجه ساوثهامبتون، غدًا السبت، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن.

ويخوض مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما اعتلى قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه الصعب 1-0 على مضيفه بيرنلي، أول أمس الأربعاء، ليتفوق بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه أرسنال، الذي تربع على الصدارة لمدة 207 أيام، مع تبقي 5 مباريات لكل فريق في البطولة هذا الموسم.

وبعدما توج بكأس الرابطة الشهر الماضي، عقب فوزه على أرسنال في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي أيضًا، يتطلع مانشستر سيتي للحصول على الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، لتحقيق الثلاثية المحلية، تحت قيادة مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا.

ولا يختلف الحال كثيرًا بالنسبة لساوثهامبتون، الفريق الوحيد من بين أندية المربع الذهبي بكأس إنجلترا الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب».

وجاء تعادل ساوثهامبتون مع بريستول سيتي، في مباراته الأخيرة في تشامبيونشيب يوم الثلاثاء الماضي، ليبقي على آماله في المنافسة على الصعود بشكل مباشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد ساوثهامبتون في المركز الرابع بترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني، الذي يتأهل مباشرة للدوري الممتاز، مع تبقي مرحلتين على نهاية البطولة.

وبينما يخوض مانشستر سيتي مباراته الثامنة على التوالي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يعود ساوثهامبتون إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ خسارته أمام ليستر سيتي في موسم 2020 / 2021.

والأكثر من ذلك، أن مانشستر سيتي فاز في 13 من أصل 18 مباراة جمعته بساوثهامبتون في جميع المسابقات، ولم يتعادل الفريقان إلا في مباراتين، علمًا بأن آخر مواجهة بينهما تعود إلى موسم 2024 / 2025 بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتهت بالتعادل السلبي.

وسيكون فوز مانشستر سيتي غدًا إنجازًا تاريخيًا، إذ لم يسبق لأي نادٍ أن وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 4 مواسم متتالية، لكن يتعين عليه الإفلات من مفاجآت ساوثهامبتون، الذي صعد لقبل النهائي عقب فوزه 2-1 على ضيفه أرسنال في دور الثمانية بالبطولة.

في المقابل، يسعى ساوثهامبتون لأن يصبح أول نادٍ من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى النهائي منذ أن فعلها كارديف سيتي في موسم 2007 / 2008، لكن مهمة لاعبيه ستكون صعبة للغاية أمام مانشستر سيتي، الذي فاز في آخر 21 مباراة له في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فرق من خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعد المباراة المقبلة الخامسة بين مانشستر سيتي وساوثهامبتون بكأس إنجلترا، منذ أول لقاء بينهما في موسم 1909 / 1910.

وحقق مانشستر سيتي ثلاثة انتصارات، من بينها فوز ساحق بنتيجة 4-1 في آخر مواجهة بينهما في دور الثمانية لموسم 2021 / 2022، في حين جاء فوز ساوثهامبتون الوحيد في هذه السلسلة بالدور الثالث لموسم 1959 / 1960.

وستكون الأضواء مسلطة بطبيعة الحال على النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي أحرز 12 هدفًا في 12 مباراة بكأس إنجلترا مع الفريق السماوي، من بينها 3 أهداف في مباراتين بالنسخة الحالية للمسابقة.

ورغم ذلك، فإن هالاند لم يهز الشباك على الإطلاق في قبل نهائي أو نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

أما روس ستيوارت، لاعب ساوثهامبتون، فقد سجل 3 أهداف في 5 مباريات خاضها في كأس الاتحاد الإنجليزي، من بينها هدفان في 3 مباريات مع الفريق الملقب بـ«القديسين».

ويُذكر أنه في حال التعادل بعد 90 دقيقة من الوقت الأصلي، يتم اللجوء إلى وقت إضافي لمدة 30 دقيقة، مقسم بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار النتيجة على حالها، سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل.

ويُشار إلى أن الفائز من هذا اللقاء سيلتقي في المباراة النهائية، التي تقام على الملعب ذاته يوم 16 مايو / أيار المقبل، مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين تشيلسي وليدز يونايتد، الذي يقام يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي أيضًا.