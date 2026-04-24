صراع الصدارة يشتعل في الدوري التونسي قبل خمس جولات من النهاية

يبحث الترجي، حامل اللقب، عن التعويض بعد تعادله في آخر جولتين، عندما يحل ضيفًا على البنزرتي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، التي تنطلق غدًا السبت، فيما سيخوض الأفريقي، منافس الترجي على اللقب، مواجهة صعبة أمام شبيبة القيروان المتعثر.

وسيحاول الترجي حصد النقاط الكاملة في بنزرت من أجل استعادة نغمة الانتصارات ومواصلة الزحف نحو اللقب لمصالحة جماهيره، بعد تعادله في آخر جولتين مع النجم الساحلي والترجي الجرجيسي، ليهدر فرصة الابتعاد بالصدارة التي يتقاسمها مع غريمه التقليدي النادي الأفريقي.

ويتزامن تعثر فريق المدرب الفرنسي باتريس بوميل محليًا مع خيبة أمل قارية، بعد أن ودع الترجي منافسات دوري أبطال أفريقيا من الدور قبل النهائي، عقب خسارته ذهابًا وإيابًا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ما يزيد من حجم الضغوط على الفريق ويضاعف من أهمية التتويج المحلي لإنقاذ موسمه.

ويتقاسم الترجي صدارة الترتيب مع الأفريقي، بعدما حصد كل منهما 55 نقطة من 25 مباراة.

وفي المقابل، لم يعد أمام الأفريقي سوى التركيز على الدوري بعد خروجه المبكر من الكأس بخسارته أمام الاتحاد المنستيري، وسيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بالنقاط الثلاث يوم الأحد أمام ضيفه شبيبة القيروان، الذي يرغب بدوره في تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن منطقة الخطر.

ويدخل فريق المدرب المخضرم فوزي البنزرتي المباراة وعينه على تحقيق فوز يعزز حظوظه في سباق الصدارة، ويبقي آماله قائمة للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عشر سنوات.

لكن الأفريقي سيصطدم بصحوة شبيبة القيروان، الذي يحتل المركز 14 برصيد 24 نقطة، وحقق انتصارًا مهمًا في الجولة الماضية على شبيبة العمران، ليصبح على بعد نقطة واحدة من منطقة الأمان.

وتنطلق منافسات الجولة غدًا السبت بأربع مباريات، وسط ترقب لعدة مواجهات حاسمة في سباق اللقب وصراع تفادي الهبوط، مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة قبل خمس جولات من خط النهاية.

ويستضيف شبيبة العمران فريق مستقبل سليمان، ويحل مستقبل المرسى ضيفًا على النجم الساحلي، ويلعب اتحاد بنقردان ضد الاتحاد المنستيري، بينما يواجه مستقبل قابس منافسه نجم المتلوي.

وفي بقية المباريات، تتجه الأنظار أيضًا إلى المواجهة المباشرة بين الصفاقسي والملعب التونسي يوم الأحد، في لقاء قد يكون مفصليًا في تحديد ملامح المقدمة، حيث يسعى كل طرف إلى تقليص الفارق مع ثنائي القمة والإبقاء على آماله قائمة، في حين يلتقي الترجي الجرجيسي مع الأولمبي الباجي.