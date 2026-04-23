يامال: أتألم بشدة لعدم قدرتي على القتال



علق لامين يامال لاعب برشلونة على نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها في مقر النادي الإسباني، والتي بينت أنه بحاجة للعلاج والتأهيل بما يتطلب ابتعاده عن المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم الحالي.



وتعرض يامال لإصابة في عضلة الفخذ في مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو مساء الأربعاء في الدوري الإسباني، فور تنفيذه ركلة جزاء حصل عليها بنفسه وسجل منها الهدف الوحيد.



وقال يامال عبر حسابه على «انستغرام»: «هذه الإصابة تُبعدني عن أرض الملعب في الوقت الذي كنتُ أتطلع فيه للتواجد، وهذا يؤلمني بشدة، يؤلمني عدم قدرتي على القتال إلى جانب زملائي، وعدم قدرتي على تقديم المساعدة عندما يحتاجني الفريق، لكنني أؤمن بهم وأعلم أنهم سيبذلون قصارى جهدهم في كل مباراة».



وتابع: «سأكون حاضراً، حتى لو كان ذلك من الخارج، أدعمهم وأشجعهم وأحفزهم كواحد منهم، هذه ليست النهاية، إنها مجرد استراحة، سأعود أقوى، برغبة أكبر من أي وقت مضى، وسيكون الموسم القادم أفضل، شكراً لكم على رسائلكم، وعاش برشلونة!».