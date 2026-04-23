«بشعار شجع فريقك وودع سيارتك».. لصان يتخصصان في السرقة من أمام ملعب إنجليزي (فيديو)

مجتبى فاروق

اعترف محمد خان ومحمد حيدر وكلامها يبلغ 23 عاماً، بالسرقة والإضرار بالممتلكات أمام محكمة إنجليزية.



وجرت المحاكمة بعد عامين من القبض عليهما بالتهم التي تم الاعتراف بها.



وكان الثنائي متخصص في سرقة السيارات، خاصة تلك القريبة من ملعب سانت أندروز، التابع لنادي بيرمنغهام سيتي.



وبدأت فصول القصة عندما تلقت الشرطة في مدينة بيرمنغهام عدة بلاغات في أواخر عام 2023، بتعرض سيارات للسرقة -جزئياً وكلياً- والتخريب، وتركزت معظم البلاغات في المنطقة المجاورة لاستاد سانت أندروز بمدينة بيرمنغهام، وكانت معظم البلاغات تأتي في الأيام التي تجري فيها مباريات فريق بيرمنغهام مالك الاستاد.



وسعت شرطة المدينة، وعبر متابعة لفترة وصلت قرابة التسعة أشهر، إلى القبض على الجناة، واستفادت في ذلك من كاميرات المراقبة في المنطقة، إلا أن الدليل الأساسي جاء بعد تفاخر الثنائي خان وحيدر بالسرقة، بعد أن سجلا فيديو وهما يقودان إحدى السيارات المسروقة، ويسخران من صاحب السيارة.



وكان الثنائي يركز في نشاطه قبل ذلك على سرقة الأجزاء الظاهرة من السيارة، مثل الصدمات الأمامية وغطاء المحرك، إلى أن تطور الأمر إلى سرقة السيارات بالكامل.