مشجع يخطف الكاميرا خلال بث مباشر لمباراة (فيديو)



في واحدة من لحظات الجنون في كرة القدم أقدم مشجع على سرقة الكاميرا خلال بث لمباراة في كأس الأرجنتين.



فمع اقتراب الشوط الأول من نهايته وتحديداً عند الدقيقة 36 لمباراة أكاسوسو وجيمناسيا انقطع البث ليظهر وجه أحد المشجعين الذي اختطف الكاميرا المثبتة في المدرجات وبدأ في بث خاص به.



فخلال هجمة سريعة لفريق جيمناسيا تغيرت الصورة فجأة وظهرت صور متأرجحة قبل أن يظهر وجه مشجع وهو يبتسم بعد أن خطف الكاميرا المثبتة في المدرجات وسيطر عليها وبدأ في بث خاص به، وتنبه مخرج المباراة سريعاً للواقعة فقام بنقل الصورة إلى كاميرا مثبتة على أرضية الملعب.



وذكرت تقارير أن أمن الملعب سيطر بعد ذلك على المشجع وأعاد الكاميرا إلى وضعها الطبيعي وتم إبعاد المشجع - الذي لم يكشف عن اسمه - من الملعب ليتواصل البث العادي للقاء الذي انتهى بفوز جيمناسيا 3 - 0 جاءت في الشوط الثاني من اللقاء.