الظفرة يسعى للتمسك بأمل البقاء في مواجهة عجمان



يستضيف الظفرة على ملعبه باستاد حمدان بن زايد، في الساعة السادسة من مساء غد، الجمعة، نظيره فريق عجمان، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة لا تحتمل أنصاف الحلول بالنسبة للظفرة، الباحث عن التمسك بأمل البقاء. ويحتل الظفرة المركز قبل الأخيرة في ترتيب دوري المحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يحتل عجمان المركز الثامن برصيد 24 نقطة.



ولا بديل أمام الظفرة سوى الفوز، من أجل إنعاش آماله في الهروب من شبح الهبوط، في ظل معركة شرسة بين أكثر من فريق للبقاء في دوري الأضواء، لذا، فالمباراة تعد في غاية الأهمية بالنسبة لأصحاب الأرض، خاصة أن أي نتيجة أخرى غير الفوز ستعقد الموقف أكثر، وتدفع بالفريق نحو العودة إلى دوري الهواة.



ومنذ نهاية الدور الأول، تراجعت نتائج الظفرة بشكل مخيف، ولم يتمكن الفريق من تحقيق أي فوز في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري، وبعد أن كان في المركز السابع، تراجع إلى مراكز المؤخرة، ما أدى إلى إقالة مدربه زيلكو بيتروفيتش، والاستعانة بمدربه السابق ألين هوفارت.



في المقابل، ورغم أن ظروف الفريقين تتشابه في عدم الانتصار في الجولات الأخيرة، إذ لم يتذوق عجمان أيضاً طعم الفوز في آخر 5 مباريات في المسابقة، لكنه وضعه أفضل كثيراً من الظفرة.



وينظر عجمان إلى المباراة باعتبارها مباراة تأمين البقاء، حيث يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية، ونقطة التعادل على أقل تقدير، إن لم يكن الفوز، من أجل خوض الجولات المتبقية من دون ضغوط.