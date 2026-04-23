نوير يحتفي بعودة بايرن لبرلين.. وكومباني يتحدث عن «هدية كبرى»

قال مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، إنه اشتاق إلى برلين، وذلك بعدما تأهل الفريق لنهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى منذ عام 2020.

وقال نوير عقب فوز بايرن ميونخ على باير ليفركوزن 2-0 أمس الأربعاء: «بالتأكيد كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف».

وأضاف: «اشتقت لبرلين. دائمًا ما تكون مباراة رائعة هناك. إنه يوم تاريخي للنادي بأكمله».

وتقام المباراة النهائية لكأس ألمانيا، بشكل تقليدي، على الملعب الأولمبي في برلين، وكانت آخر مشاركة لبايرن في النهائي موسم 2019-2020، عندما فاز على ليفركوزن وتوج باللقب.

ومنذ ذلك الوقت، واجه الفريق رحلة صعبة في البطولة، من بينها الخروج ثلاث مرات من الدور الثاني.

وقال فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن: «كان الحديث يدور حول برلين منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى النادي. إنها هدية هائلة أن نصل إلى هناك مرة أخرى».

وتوج بايرن بلقب الدوري بالفعل، وبجانب كأس ألمانيا ما زال الفريق في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وقبل التفكير في نهائي الكأس يوم 23 مايو/أيار، الذي سيواجه فيه بايرن الفائز من مواجهة شتوتجارت أو فرايبورج، يحتاج الفريق للتركيز على مباراة الدور قبل النهائي لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال نوير: «من المهم أننا نتواجد في جميع البطولات. استحققنا التتويج بالدوري الألماني، ويجب أن نركز على مبارياتنا. نعرف المنافسين في دوري الأبطال، ومواجهة سان جيرمان ستكون صعبة، لكننا جاهزون لها».

وشدد هيربرت هاينر، رئيس النادي: «نأخذ الأمور خطوة بخطوة، والفريق يتمتع بتركيز عالٍ للغاية».