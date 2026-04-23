حاسوب يتوقع حسم مانشستر سيتي لقب «البريمييرليغ» بفارق 3 أهداف عن أرسنال



توقع حاسوب عملاق فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب أرسنال بفارق الأهداف، وذلك بعدما تغيرت الأدوار عقب اعتلاء «السيتيزن» صدارة «البريمييرليغ» بنهاية الجولة الـ 33.



وأنهى فريق بيب غوارديولا هيمنة أرسنال التي استمرت 200 يوم على صدارة الدوري، بفوزه على بيرنلي بهدف دون رد، على ملعب تيرف مور، أمس، في مباراة مؤجلة، حيث يتساوى السيتي وأرسنال برصيد 70 نقطة لكل منهما مع تبقي خمس جولات على نهاية المسابقة.



وجاءت صدارة مانشستر سيتي بفضل تسجيل أهداف أكثر، إذ يملك الفريقان نفس فارق الأهداف (37 هدفاً).



ووفقاً لتقرير صحيفة «الصن» البريطانية، توقع حاسوب عملاق من تصميم شركة FindSisterSites فوز السيتي باللقب بفارق الأهداف فقط، بعدما قام بتحليل البيانات للتنبؤ بالترتيب النهائي للدوري.



والمثير للدهشة أن الحاسوب توقع خسارة كل من مانشستر سيتي وأرسنال لعدد كبير من النقاط حتى نهاية الموسم، حيث تنبأ بأن يحصل كل فريق على 8 نقاط إضافية، أي ما يعادل فوزين وتعادلين وهزيمة واحدة، وأن ينهي كل فريق الموسم برصيد 78 نقطة.



لكن المفارقة تكمن في التوقعات بأن فارق 3 أهداف سيحسم درع الدوري لمصلحة مانشستر سيتي، وفقاً للبيانات وسمعة أرسنال الدفاعية.



يواجه مانشستر سيتي في مبارياته المتبقية كلاً من، إيفرتون وبرينتفورد وبورنموث وكريستال بالاس وأستون فيلا.



في المقابل، يلعب أرسنال مباريات قوية أمام نيوكاسل وفولهام ووست هام يونايتد وبيرنلي وكريستال بالاس.



وفي ظل السباق المحتدم والشرس على اللقب بين الثنائي، ووفقاً للتوقعات، فإن حسم اللقب في الجولة الأخيرة قد يكون ممكناً بشدة، إلا إذا تعثر أي منهما في المباريات المتبقية.



تجدر الإشارة إلى أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نظامه الحالي موسم 1992 ـ 1993 حسم 10 مرات في الجولة الأخيرة، وكان الفريق المسيطر على الصدارة هو من يفوز باللقب في كل مرة، وشمل ذلك فوز مانشستر سيتي على أرسنال في موسم 2023 ـ 2024، عندما حسم السيتي البطولة بفوزه 3 ـ 1 على وست هام في مباراته الأخيرة، لينهي الموسم برصيد 91 نقطة.