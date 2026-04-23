«يويفا» يدرس ثورة في تصفيات «يورو» بنظام مستوحى من دوري الأمم

ذكر تقرير إعلامي أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس نظامًا جديدًا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا «يورو»، مستوحى إلى حد كبير من النظام المستخدم في دوري الأمم الأوروبية، ومن المتوقع صدور القرار قبل نهائي الدوري الأوروبي في إسطنبول الشهر المقبل.

ومع إقامة يورو 2028 في المملكة المتحدة وإيرلندا، بدأ يويفا بالفعل التخطيط للمستقبل.

ووفقًا لصحيفة «الجارديان»، يدرس يويفا إعادة النظر في نظام التصفيات، مع وجود دعم داخلي قوي لاعتماد نظام مستوحى من دوري الأمم الأوروبية، ليكون أكثر ديناميكية وتنافسية مقارنة بالشكل التقليدي الحالي.

وتم عرض الخطط الأولية، أمس الأول الثلاثاء، على لجنة مسابقات المنتخبات الوطنية، على أن تقوم الاتحادات بمراجعة المقترح ومناقشته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي قبل نهائي الدوري الأوروبي في إسطنبول.

وخلال السنوات الأخيرة، فقد نظام التصفيات المؤهلة لبطولة «يورو» جزءًا من جاذبيته، إذ غالبًا ما تتأهل المنتخبات الكبرى بسهولة، خاصة بعد زيادة عدد المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار النهائية في بطولتي «يورو» وكأس العالم.

ولإعادة إحياء الاهتمام، قد يعتمد يويفا نظامًا مشابهًا لدوري الأمم الأوروبية أو تصفيات كأس العالم للسيدات، حيث يتم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث درجات، ثم تقسيم كل درجة إلى مجموعات. وبموجب هذا النظام، تتأهل المنتخبات الكبرى مباشرة إلى البطولة النهائية، بينما تخوض بقية المنتخبات مباريات الملحق.

ووفقًا للنظام المقترح، يتأهل 24 منتخبًا إلى البطولة، مع إمكانية تخصيص مقاعد إضافية، بما يتيح إقامة مباريات بين أقوى منتخبات القارة، إلا أن ذلك قد يزيد من عزلة المنتخبات الصغيرة.

ورغم أن الإبقاء على النظام الحالي لا يزال مطروحًا، فإن يويفا أصبح أكثر تشككًا في هذا الخيار، بينما تعد إنجلترا من أبرز الدول الداعمة لفكرة التغيير.

كما طُرحت فكرة أخرى، وهي اعتماد «النظام السويسري» المشابه لما يُستخدم في دوري أبطال أوروبا، إلا أن جهات البث تبدي تحفظات على هذا المقترح، بسبب احتمالية حدوث تفاوت كبير في مستوى المنافسة بين المنتخبات.