دي يونغ يكتب التاريخ مع برشلونة

حطم النجم الهولندي فرينكي دي يونغ الرقم القياسي كأكثر لاعب هولندي مشاركة بقميص برشلونة عبر التاريخ.

وبعد مشاركته في مباراة سيلتا فيجو على ملعب كامب نو مساء الأربعاء، وصل دي يونغ إلى مباراته الرسمية رقم 293، ليتجاوز الرقم المسجل باسم مواطنه فيليب كوكو الذي توقف عند 292 مباراة، حيث قدم كوكو بنفسه قميصًا تذكاريًا لدي يونغ احتفاءً بهذا الإنجاز.

ويتصدر دي يونغ قائمة اللاعبين الهولنديين الأكثر مشاركة مع النادي الكتالوني، يليه فيليب كوكو، ثم رونالد كومان برصيد 264 مباراة، وباتريك كلويفرت برصيد 257 مباراة، ومايكل رايزيجير برصيد 252 مباراة، وفرانك دي بوير برصيد 214 مباراة.

وعلى صعيد البطولات، يحتل دي يونغ المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين الهولنديين تتويجًا في تاريخ برشلونة برصيد 7 ألقاب، تشمل لقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس الملك، و3 ألقاب في السوبر الإسباني، ولا يتفوق عليه سوى الأسطورة رونالد كومان الذي حصد 10 ألقاب.