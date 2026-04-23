لاعب إيطالي يدفع حياته ثمناً لقطعة بيتزا



في حادث مأساوي فجع مجتمع الكرة الإيطالية بحادثة اغتيال غابرييل فاكارو لاعب إكسيليتانزا أحد فرق الدرجة الرابعة الإيطالية في مدينة بافيا الواقعة في جنوب إيطاليا ذكرت تقارير الشرطة أن فاكارو تعرض للطعن مرتين بـ«مفك» وكانت إحدى الطعنات في رقبته ما تسبب في جروح خطيرة أدت إلى وفاته.



وكشفت كاميرات مراقبة في موقع الحادث أن فاكارو كان عائداً من محل بيع بيتزا إلى سيارته كانت تقله ومجموعة من أصدقائه حين تعرض للاعتداء من قبل 3 شبان بينهم قاصر عمره 17 عاماً، وكشفت كاميرات المراقبة أن الشبان كانوا يسعون لانتزاع البيتزا من فاكارو الذي دخل معهم في مشادة انتهت بتعرضه للطعن مرتين.



ولم يلاحظ رفاق فاكارو خطورة الموقف حيث عادوا باللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلى المنزل، ولم ينتبهوا إلى خطورة الإصابة إلا بعد أن تدهورت حالته، حيث سارعوا به إلى المستشفى لكنه توفي متأثراً بجراحه.



وتعرض أحد رفاق فاكارو للطعن إلا أن إصابته لم تكن خطيرة على حياته.