باريس سان جيرمان يوازن بين الحلم المحلي والتحدي القاري

يخوض باريس سان جيرمان اختبارًا سهلًا نظريًا خارج أرضه، قد يقربه خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الخامس على التوالي، وذلك قبل مهمة أصعب على المستوى القاري.

ويحل العملاق الباريسي ضيفًا على آنجيه، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 31، قبل أن يستضيف بايرن ميونخ على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتزم المدرب لويس إنريكي إراحة عدد من نجوم الفريق استعدادًا لمواجهة الفريق البافاري، مع السعي لتحقيق فوز جديد يعزز صدارته.

وجمع باريس سان جيرمان 65 نقطة، ووسع الفارق مع ملاحقه لانس، بعد فوزه 3-0 على نانت في مباراة مؤجلة، مع تبقي مواجهة أخرى مؤجلة أمام لانس قد تكون حاسمة في تحديد هوية البطل.

وحذر إنريكي لاعبيه من الاستهانة بالمنافسين، بعد تعثر الفريق مرتين على ملعبه أمام أولمبيك ليون وموناكو، ما أعاد المنافسة إلى الواجهة.

في المقابل، يسعى آنجيه لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وانشغال سان جيرمان ذهنيًا بمواجهة بايرن ميونخ، لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث يحتل المركز 13 برصيد 34 نقطة.

وتفتتح الجولة بمواجهة لانس خارج أرضه أمام بريست، حيث يأمل لانس في تقليص الفارق ومواصلة الضغط على المتصدر.

كما يسعى أولمبيك ليون بقيادة مدربه باولو فونسيكا لتحقيق فوز مهم على أوكسير لتعزيز فرص التأهل لدوري الأبطال، في ظل صراع محتدم مع ليل.

ويخوض ليل مواجهة صعبة أمام باريس إف سي، الذي يعيش فترة مميزة مؤخرًا، بينما يشتعل الصراع على المراكز الأوروبية بين رين ومارسيليا وموناكو.

ويلعب رين أمام نانت، بينما يواجه مارسيليا نظيره نيس في مباراة قوية، في وقت يسعى فيه نيس للابتعاد عن مراكز الهبوط.

كما يحل موناكو ضيفًا على تولوز، بينما يلتقي لوريان مع ستراسبورج، ويواجه ميتز نظيره لوهافر في بقية مباريات الجولة.