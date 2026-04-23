سيدات برشلونة يواصلن الهيمنة بلقب الدوري السابع تواليًا

واصل فريق سيدات برشلونة للسيدات كتابة التاريخ تحت قيادة المدرب بيري روميو، بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني للسيدات للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي، والسابعة على التوالي، ليُوسّع الفارق مع أقرب ملاحقيه أتلتيك بلباو، الذي يمتلك خمسة ألقاب.

وانفرد برشلونة بثاني أفضل سلسلة تتويجات متتالية في الدوريات الأوروبية الكبرى، متجاوزًا رقم تشيلسي للسيدات الذي حقق ستة ألقاب متتالية، ولا يتفوق عليه سوى أولمبيك ليون للسيدات الذي حصد 14 لقبًا متتاليًا بين عامي 2006 و2020.

ولا تقتصر قوة برشلونة على حصد الألقاب، بل تمتد إلى غزارة تهديفية لافتة، حيث نجح الفريق في تجاوز حاجز 100 هدف للمرة السادسة في مواسم التتويج.

وسجل الفريق 167 هدفًا في موسم 2020-2021، و159 هدفًا في 2021-2022، و137 هدفًا في 2022-2023، و118 هدفًا في 2023-2024، و137 هدفًا في 2024-2025، وصولًا إلى 116 هدفًا في الموسم الحالي مع تبقي خمس مباريات على النهاية.

وإلى جانب التفوق الهجومي، أظهر الفريق صلابة دفاعية مميزة، إذ يُعد هذا الموسم السابع على التوالي الذي يحسم فيه اللقب دون أن تستقبل شباكه أكثر من 15 هدفًا.

وتبرز النجمة أليكسيا بوتياس كأكثر اللاعبات تتويجًا بلقب الدوري في تاريخ النادي برصيد تسعة ألقاب، تليها زميلتها أيتانا بونماتي التي رفعت رصيدها إلى سبعة ألقاب.