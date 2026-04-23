بعقلية الأبطال.. هالاند يراهن على لغة النتائج

قال مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، إن النتيجة تبقى الأهم، عقب فوز فريقه 1-0 على مضيفه بيرنلي، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في انتصار منح الفريق صدارة الترتيب متقدمًا على أرسنال بفارق الأهداف المسجلة.

وسجل المهاجم النرويجي هدف المباراة الوحيد، رغم الهيمنة الهجومية لمانشستر سيتي، إذ سدد لاعبوه 28 كرة، بينها تسع تسديدات على المرمى.

وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس: «صنعنا العديد من الفرص، لكن الأهم أننا حققنا الفوز، وهذا ما يسعدني».

وأضاف: «الأمر كله يتعلق بالانتصار، مهما كانت الطريقة. نحاول دائمًا اللعب بأسلوبنا، مع التركيز على تحقيق الفوز فقط، وهذه هي العقلية المطلوبة».

وتابع: «لا تفكر في عدد الأهداف، الانتصار هو الشيء الأكثر أهمية».

ويتقاسم مانشستر سيتي وأرسنال صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة لكل منهما بعد 33 مباراة، وبفارق أهداف متطابق (+37)، إلا أن سيتي يتقدم بفضل تسجيله ثلاثة أهداف أكثر، وذلك قبل خمس جولات من ختام الموسم.

ويستعد مانشستر سيتي لاستضافة ساوثامبتون يوم السبت في الدور قبل النهائي لـكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يواجه إيفرتون في الدوري الممتاز في الرابع من مايو/أيار.