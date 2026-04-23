غوارديولا: الفوز في كل مباراة هو الطريق للقب

أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه يتعين على فريقه الفوز بجميع مبارياته المتبقية لضمان تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد اعتلائه الصدارة إثر فوزه الصعب على بيرنلي بهدف دون رد، مساء الأربعاء.

وسجل النرويجي إيرلينج هالاند هدف الحسم لسيتي، ليتصدر الفريق جدول الترتيب بفارق الأهداف عن أرسنال، الذي تراجع إلى المركز الثاني، فيما هبط بيرنلي رسميًا من الدوري الممتاز.

وهذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها مانشستر سيتي جدول الترتيب منذ شهر أغسطس/آب الماضي، ومع تبقي خمس مباريات فقط على نهاية الموسم، يبدو أن الفريق اختار التوقيت المثالي للانقضاض على الصدارة.

وقال غوارديولا: «لدينا الآن مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، وبعد ذلك خمس مباريات في الدوري، والفرصة الوحيدة هي الفوز بجميع المباريات».

وأبدى المدرب الإسباني رضاه عن أداء لاعبيه، خاصة أن المباراة جاءت بعد ثلاثة أيام فقط من الفوز على المنافس المباشر أرسنال، موضحًا: «لقد كانت مباراة شاقة للغاية، وليس من السهل اللعب بعدها بثلاثة أيام، لكن في الدوري الإنجليزي الممتاز يجب التأقلم مع ذلك».

وأضاف: «الفوز هو الهدف الرئيسي، وبالنظر إلى الجهد البدني والمشاعر خلال الأيام الماضية، فقد قدمنا مباراة استثنائية».

وأكد: «بالنظر إلى الفرص التي صنعناها، كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن الأهم هو الفوز بكل مباراة. لدينا خمس مباريات وسنرى ما سيحدث».

وأشار غوارديولا إلى رغبته في زيادة فارق الأهداف مع أرسنال، قائلًا: «نعم، سنحت لنا فرص، لكن كان علينا الفوز، وهذا كان واضحًا تمامًا».