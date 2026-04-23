مانشستر سيتي يفعل الشرط الجزائي في عقد المغربي أوناحي



كشفت تقارير إعلامية أمس عن اقتراب مانشستر سيتي من ضم المغربي الدولي عز الدين أوناحي من صفوف نادي جيرونا الإسباني.



وأضافت التقارير التي نشرت الخميس في إسبانيا أن سيتي سيفعل الشرط الجزائي في عقد اللاعب المغربي الدولي والبالغ 20 مليون يورو، في صفقة ينظر إليها على أنها رابحة للنادي الذي تصدر الدوري الإنجليزي الأربعاء من الناحيتين المالية والفنية.



وأبانت المصادر أن هناك قناعة كبيرة لدى بيب غوارديولا مدرب سيتي والإدارة الفنية للنادي أن لاعب الوسط المغربي سيكون إضافة مهمة للفريق، حيث يمتلك القدرات التي تجعله ينسجم سريعاً مع أسلوب غوارديولا الذي يقوم على السيطرة على الكرة والتحول إلى الضغط العالي عند فقدان الكرة، وهو ما يجيده المغربي الدولي الذي يمتلك أيضاً قدرات عالية في دعم الهجوم حيث سجل 5 أهداف وصنع ثلاثة خلال 18 مباراة مع جيرونا.



وينظر إلى التعاقد المحتمل مع أوناحي على أنه جزء من خطوات غوارديولا لإعادة بناء خط وسط الفريق بعد تراجع أدوار بعض اللاعبين مثل ماتيو كوفاسيتش وتيجاني ريندرز، في الوقت الذي ينتظر فيها أيضاً رحيل بيرنارد سيلفا مع نهاية هذا الموسم.



وختم التقرير.. بعد مراقبة استمرت لأشهر يبدو أن مانشستر سيتي وصل إلى قناعة أن أوناحي سيكون بالفعل إضافة للفريق؛ لذا ربما يكون من أول الصفقات التي ينجزها السيتي في الانتقالات الصيفية المقبلة.