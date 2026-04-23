بيرناردو سيلفا يكتب التاريخ مع مانشستر سيتي

سجل بيرناردو سيلفا ظهوره رقم 453 مع فريقه مانشستر سيتي خلال فوزه الثمين 1-0 على مضيفه بيرنلي، أمس الأربعاء، في المرحلة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الرقم، صعد قائد الفريق السماوي إلى المركز الثامن في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع سيتي عبر التاريخ، متجاوزًا الأسطورة وسفير النادي مايك سامربي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.

وكان سيلفا ركيزة أساسية في فرق المدرب الإسباني بيب جوارديولا منذ وصوله إلى مانشستر عام 2017.

ويعد النجم البرتغالي اللاعب الأكثر اختيارًا في التشكيلة خلال تلك الفترة، كما أنه الأكثر مشاركة في مسيرة جوارديولا التدريبية مع الفريق.

وبعد أن أكد الأسبوع الماضي أن هذا سيكون موسمه الأخير في ملعب الاتحاد، يسعى بيرناردو لإضافة المزيد إلى رصيده من البطولات، الذي يضم 19 لقبًا رئيسيًا مع سيتي.

ومع استمرار منافسة مانشستر سيتي على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، يركز لاعب الوسط البرتغالي على تعزيز خزينة إنجازاته بالمزيد من الألقاب.

وبهذا الظهور، يتخطى بيرناردو أحد أعظم لاعبي النادي، مايك سامربي، الذي ارتدى قميص مانشستر سيتي بين عامي 1965 و1975.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق الأهداف أمام أرسنال، المتساوي معه في عدد النقاط.