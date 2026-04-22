برشلونة وأرسنال يتبادلان الضربات في سوق الانتقالات

مجتبى فاروق

يبدو أنها بداية الصدام بين أرسنال وبرشلونة في سوق الانتقالات هذا الموسم، ضربة من هنا ورد من هناك، تختلف سوق الانتقالات المعنية ولكن يبقى هدف الفريقين واحداً، هو السعي نحو الألقاب لا يهم إن كانت على مستوى فريق الرجال أم السيدات، خاصة بعد المتابعة المتزايدة لكرة القدم النسائية.



يوماً بعد يوم كانت تتردد الأنباء عن رغبة أرسنال في التعاقد مع جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد، بل وصلت الثقة ببعض المصادر أن تؤكد أن الانتقال بات قريباً جداً، خاصة بعد أن رفع أرسنال - حسب المصادر نفسها - قيمة الصفقة إلى 100 مليون جنيه إسترليني مع راتب سنوي يصل إلى 8 ملايين جنيه إسترليني لمهاجم أتلتيكو مدريد.



المفاجأة ما كشفت عنه تقارير إسبانية الأربعاء أن المهاجم الأرجنتيني غير راغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الذي أمضى فيه موسمين من قبل مع مانشستر سيتي قبل أن يعود معاراً إلى ريفر بليت ثم ينتقل بعد ذلك إلى أتلتيكو مدريد.



ومضت المصادر نفسه بالرغم من أن أتلتيكو كان متأكداً من استمرار المهاجم في صفوفه الموسم المقبل إلا أن أنباء أخرى أفادت بتوقيع ألفاريز عقداً مبدئياً ينتقل بموجبه إلى برشلونة في الموسم المقبل مسدداً ضربة قوية لأرسنال الذي يبحث عن المهاجم القناص الذي يمكن أن يعيد الفريق إلى منصات التتويج، وكان ألفاريز هو الخيار الأكثر إتاحة.



ويبدو أن أرسنال أراد أن يرد ضربة الفاريز سريعاً لبرشلونة، ولكن عن طريق انتقال آخر في فريق آخر وهو فريق السيدات.



فقد كشفت مصادر متطابقة عن نجاح فريق أرسنال للسيدات في التعاقد مع أونا باتل لاعبة برشلونة، التي تعتبر من أفضل المدافعات في أندية السيدات الأوروبية.



وكشفت المصادر أن أرسنال نجح في إقناع باتل بعدم تجديد عقدها مع برشلونة والانتقال بعقد حر إلى النادي اللندني.