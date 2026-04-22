الدوري الفرنسي يتصدر كبار أوروبا في زمن اللعب الفعلي



كشف مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية عن مفارقة لافتة في الدوريات الأوروبية الكبرى بتصدر الدوري الفرنسي «ليغ 1» قائمة أكثر المسابقات من حيث وقت اللعب الفعلي، خلال الموسم الحالي، الذي أوشك على نهايته، بينما جاء الدوري الإنجليزي الممتاز في ذيل الترتيب.



ووفقاً لدراسة أجراها المرصد في ما يتعلق بزمن اللعب الفعلي في الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا بلغ متوسط وقت اللعب الفعلي في الدوري الفرنسي 55.9 % من زمن المباراة، متفوقاً بفارق طفيف على الدوري الألماني، الذي سجل 55.5 %، وهو ما يعكس قلة التوقفات مقارنة ببقية الدوريات.



وجاء الدوري الإسباني «لاليغا» ثالثاً في الترتيب بحسب الدراسة بنسبة 54.1 %، متساوياً مع الدوري الإيطالي، ما يضعهما في موقع متوسط ضمن التصنيف، إذ رغم ما تتمتع به هذه الدوريات من جودة فنية، إلا أن معدلات التوقف لا تزال تؤثر على زمن اللعب الفعلي.



أما المفاجأة الأبرز فكانت حلول الدوري الإنجليزي الممتاز في ذيل القائمة بنسبة 53.1 %، وذلك على الرغم من سمعته، كونه أكثر الدوريات الأوروبية قوة وإثارة، إذ اعتبرت كثرة التوقفات، واستخدام تقنية الفيديو، من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع زمن اللعب الفعلي في «البريمييرليغ»، كما شملت الدراسة دوريات قارة أمريكا الجنوبية، حيث جاء الدوري البرازيلي سادساً في القائمة، والأول على مستوى القارة بنسبة 50 %، يليه الدوري الأوروغوياني بنسبة 49.3 %، وتساوت ثلاثة دوريات وهي الباراغوياني والأرجنتيني والكولومبي في زمن اللعب الفعلي، وبنسبة 48.9 %.