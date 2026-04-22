صدمة الهبوط تدفع إدارة ليستر نحو التغيير

طالب جاري رويت، المدير الفني لفريق ليستر سيتي، إدارة النادي باتخاذ «قرارات كبيرة» بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة، بعد عشرة أعوام من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه بينما يُعد التتويج بلقب الدوري الممتاز على ملعب كينج باور في مايو/أيار 2016 أعظم يوم في تاريخ ليستر سيتي، فإن التعادل 2-2 مع هال سيتي، أمس الثلاثاء، سيسجل كأحد أسوأ أيامه، بعدما أكد هبوطه للموسم الثاني على التوالي.

وهذا التعادل هبط بالفريق إلى دوري الدرجة الثالثة للمرة الأولى منذ عام 2009، لتبدو ذكريات التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة كلاوديو رانييري، والوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، والتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأنها بعيدة.

وقبل أربعة أعوام، واجه ليستر سيتي فريق روما في دور الثمانية أوروبيًا، بينما سيواجه في الموسم المقبل فريق بروملي.

وجاء انهيار الفريق نتيجة لسوء الإدارة خارج الملعب، حيث يرجع الهبوط جزئيًا إلى خصم ست نقاط بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة.

ويعتقد رويت، الذي عقد المؤتمر الصحفي بعد المباراة وسط احتجاجات جماهيرية خارج الملعب، أنه يمكن إيقاف التدهور التدريجي للنادي، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة.

وقال: «كلنا نعلم رحلة مشجع كرة القدم، لكن الأمور هنا كانت متطرفة للغاية. قبل عشرة أعوام فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز مذهل، ثم وصلنا إلى هذا المستوى المتدني».

وأضاف: «سيكون الأمر مؤلمًا لبضعة أيام، لكنني أعتقد أن هذا النادي لديه القدرة على التعافي».

وأكد: «يجب اتخاذ بعض القرارات الكبيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وأكمل: «متأكد من أنهم لن يكونوا قادرين على الحصول على وضوح كامل خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، لكن في النهاية سيتعين عليهم اتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبل فريق الكرة».

وقال أياوات سريفادانابرابها، رئيس النادي، في بيان: «تأكد الهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة، وكرئيس للنادي، هذه المسؤولية تقع عليّ، ولا توجد أعذار».

وأضاف: «عشنا أعلى القمم، والآن نعيش في أدنى القاع، والألم مشترك بيننا جميعًا. أنا آسف حقًا على الإحباط الذي تسببنا فيه. أفهم قوة مشاعر جماهيرنا، ونحن لا نعتبر دعمكم أمرًا مفروغًا منه، خاصة في مثل هذه اللحظات».

وأكد: «تركيزنا الآن ينصب على ما هو قادم. سنتخذ القرارات اللازمة لدفع النادي إلى الأمام، وسنعمل معًا لإعادة البناء، والتحسن، واستعادة المعايير المتوقعة من نادي ليستر سيتي».