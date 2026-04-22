ثلاثية برايتون تشعل غضب جماهير تشيلسي

انقلبت جماهير تشيلسي الإنجليزي على المدرب ليام روسينيور، بعدما تلقت آمال النادي الضئيلة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ضربة جديدة عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه برايتون، أحد المنافسين على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن برايتون زاد من الضغوط على روسينيور بعدما تخطى تشيلسي في جدول الترتيب، ليحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي، بفضل أهداف فيردي كاديوجلو، وجاك هينشلوود، والبديل داني ويلبيك.

وتعرض روسينيور لهتافات هجومية من قبل المشجعين المسافرين في الشوط الثاني على ملعب أميكس، قبل أن تمتد سلسلة الهزائم المقلقة لفريقه، إلى جانب العجز التهديفي، إلى خمس مباريات في الدوري الممتاز.

ومع غياب الثلاثي الهجومي كول بالمر، وإستيفاو، وجواو بيدرو بسبب الإصابة، فشل تشيلسي في تسجيل أي تسديدة على المرمى خلال عرض باهت، وبقي متأخرًا بسبع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس، بعد أن خاض مباراة أكثر.

وعلى عكس تشيلسي، حصد برايتون المتألق 19 نقطة من أصل 24 نقطة متاحة، في سعيه للتأهل القاري، بفضل هذا الفوز الحاسم.

وزاد مشجعو الفريق صاحب الأرض من معاناة الضيوف، إذ رددوا هتافات مؤيدة لروسينيور، الذي أنهى مسيرته لاعبًا وبدأ مشواره التدريبي مع فريق برايتون.