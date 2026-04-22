اتهامات جديدة في قضية وفاة مارادونا

اتهمت جيانينا مارادونا، إحدى بنات الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، الفريق الطبي لوالدها بالتلاعب الكامل بهم في الأسابيع الأخيرة من حياته قبل وفاته عام 2020.

وقالت جيانينا (36 عامًا)، خلال جلسة محاكمة بشأن ملابسات وفاة والدها، إن الأطباء تلاعبوا بهم بشكل مروع، وأضافت: «أشعر أنني غبية»، وذلك في اتهامها لثلاثة أطباء بالإهمال الذي أفضى إلى الوفاة.

وتابعت: «لقد وثقت بالأطباء الثلاثة، لكنهم تلاعبوا بنا، وتركوا ابني بلا جد».

وتشمل المحاكمة سبعة أفراد من الفريق المعالج، وهم طبيب، وطبيب نفسي، وأخصائي نفسي، إضافة إلى ممرضات، ويواجهون اتهامات بالتسبب في وفاة مارادونا عن عمر 60 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية، أثناء إقامته وحيدًا في منزل بالإيجار، خلال فترة التعافي من جراحة بسيطة في الأعصاب.

ولفتت شبكة راديو مونت كارلو الدولية الفرنسية إلى إلغاء محاكمة أولى في هذه القضية، كان مقررًا لها العام الماضي 2025، وذلك بعد أكثر من 20 جلسة استماع على مدار شهرين ونصف.

وأوضحت أن المحاكمة أُلغيت وسط ضجة واسعة بسبب مشاركة قاضية، دون علم أحد، في تصوير سلسلة وثائقية عن هذه القضية.

وتم إقصاء هذه القاضية من منصبها بعد هذه الواقعة، وتقام المحاكمة الثانية بهيئة قضائية جديدة، تعقد جلستين أسبوعيًا، مع توقعات باستمرارها لثلاثة أشهر على الأقل.