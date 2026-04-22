محمد صلاح يتربع على عرش هدافي البريميرليج منذ 2020

يشهد العقد الحالي منذ عام 2020، والذي تجاوز أكثر من منتصفه حاليًا، غزارة تهديفية من جانب العديد من اللاعبين على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر مانشستر سيتي بشكل كبير على الألقاب في هذه الفترة، بالإضافة إلى بعض النجاحات من جانب ليفربول، وصعود متنامٍ لـأرسنال، الذي يحتل الوصافة، وتمتلك الفرق الثلاثة ممثلين في قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العقد حتى الآن.

وفي حين أن لاعبين أمثال ألكساندر إيزاك وكالوم ويلسون وهارفي بارنز خارج قائمة أفضل 10 هدافين، ظهرت أسماء مفاجئة في هذه القائمة التي رصدها موقع «وان فوتبول» الإنجليزي.

ويحتل بوكايو ساكا، لاعب أرسنال، المركز العاشر في هذه القائمة، بعدما سجل 59 هدفًا، علمًا بأنه مدد تعاقده مع النادي مؤخرًا حتى عام 2030، فيما يأمل اللاعب أن يواصل تحقيق الأرقام المميزة حتى نهاية العقد الحالي.

وفي المركز التاسع يأتي كريس وود برصيد 63 هدفًا، حيث بدأ العقد الحالي عام 2020 مع بيرنلي، قبل أن ينتقل في يناير/كانون الثاني إلى نيوكاسل، ليسجل أربعة أهداف فقط، لكنه تألق لاحقًا مع نوتنجهام فورست مسجلًا 37 هدفًا.

ويعد وود من بين خمسة لاعبين فقط في البريميرليج تخطوا حاجز 20 هدفًا في قائمة الهدافين بموسم 2024-2025.

وفي المركز الثامن يأتي جارود بوين، الذي أصبح أحد أبرز نجوم وست هام منذ انضمامه إليه قادمًا من هال سيتي في يناير/كانون الثاني 2020.

وفي المركز السابع يأتي فيل فودين، الذي سجل 67 هدفًا، علمًا بأنه سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

ويحل البرتغالي برونو فيرنانديز سادسًا في هذه القائمة، حيث عانى مانشستر يونايتد من تقلبات كبيرة منذ انضمامه من سبورتينج لشبونة في يناير/كانون الثاني 2020، لكن مستواه الفردي ظل ثابتًا.

وسجل برونو 70 هدفًا، من بينها 26 هدفًا من ركلات الجزاء.

أما المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ الحالي، فقد سجل 77 هدفًا ليحتل المركز الخامس في القائمة.

وعلى مدار ثلاثة مواسم ونصف مع توتنهام منذ 2020، سجل كين هذا العدد من الأهداف محققًا رقمًا مميزًا.

وفي المركز الرابع يأتي زميله السابق، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي سجل 80 هدفًا، علمًا بأنه توج بالحذاء الذهبي مناصفة مع محمد صلاح برصيد 23 هدفًا في موسم 2021-2022.

أما المركز الثالث فيحتله أولي واتكينز برصيد 86 هدفًا، علمًا بأنه لم يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انضمامه إلى أستون فيلا في صيف 2020، حيث كان يلعب مع برينتفورد في دوري الدرجة الثانية.

وفي المركز الثاني يأتي النرويجي إيرلينج هالاند، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند في 2022، حيث خطف الأضواء سريعًا.

وفي موسمه الأول سجل عددًا من الأهداف يفوق عدد المباريات التي خاضها، ليكسر الأرقام القياسية لموسم واحد مسجلًا 36 هدفًا، ووصل إجمالي أهدافه منذ 2020 إلى 108 أهداف.

أما متصدر القائمة فهو محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي يعد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي منذ 2020، مسجلًا 128 هدفًا حتى الآن، ومتقدمًا على هالاند بفارق 20 هدفًا.

وبدأ صلاح مسيرته مع ليفربول في 2017، ويحتاج إلى تسجيل ثلاثة أهداف أخرى في المباريات المقبلة، ليودع الفريق الذي سيرحل عنه في الصيف، وقد سجل 10 أهداف أو أكثر في كل موسم من مواسمه التسعة مع النادي.