روسينيور يوجه رسالة حادة للاعبي تشيلسي

بدا ليام روسينيور، المدير الفني لـتشيلسي، غاضبًا من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر تشيلسي 0-3 خارج ملعبه ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة، لتكون الهزيمة الخامسة على التوالي للفريق في المسابقة.

وقال روسينيور عقب المباراة: «أشعر بأنني مخدر.. أنا غاضب للغاية، هذه الأهداف التي استقبلناها غير مقبولة، وهذا شيء أتحمل مسؤوليته».

وأضاف، في تصريحاته التي نقلها موقع «ذات تاتش لاين»: «هناك شيء ما يجب أن يتغير بشكل جذري هنا».

وقال أيضًا، موجهًا حديثه للاعبين ولنفسه: «أنت تلعب لتشيلسي، وأنا أدرب الفريق، وإذا لم تستطع التعامل مع الأمر، فلا يجب أن تكون هنا».

وأبقت الهزيمة مشاركة تشيلسي الأوروبية في الموسم الجديد محل شك، إذ يحتل الفريق المركز السابع، المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي، لكنه برصيد 48 نقطة لا يتفوق سوى بفارق الأهداف عن برينتفورد الثامن وبورنموث التاسع، قبل نهاية الجولة.