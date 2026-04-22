أربيلوا يدافع عن فينيسيوس بعد صافرات جماهير ريال مدريد

جدد ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، تأكيده على عدم الانشغال بمصيره مع الفريق، ولم ينس أيضًا دعم اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، وسط تعرض الأخير لصافرات الاستهجان من جماهير النادي خلال الفوز 2-1 على ديبورتيفو ألافيس، مساء أمس الثلاثاء، في بطولة الدوري.

قال أربيلوا في تصريحات عقب اللقاء: «ألافيس يعيش في فترة صعبة، بينما جئنا من خيبة أمل كبيرة بعد توديع دوري أبطال أوروبا، لم تكن مباراة سهلة، ونتطلع حاليًا للمباراة القادمة في إشبيلية أمام منافس قوي وبارز».

وأضاف، قبل مواجهة ريال بيتيس يوم الجمعة: «لعبنا ثلاث مباريات متتالية صعبة خارج ملعبنا، وجميع المباريات التي نخوضها خارج ملعبنا تكون صعبة، لكن المباريات الثلاث القادمة ستكون الأصعب، ويجب أن نبذل جهدًا مضاعفًا إذا أردنا تحقيق نتيجة إيجابية».

وتطرق أربيلوا في المؤتمر الصحفي للحديث عن إطلاق جماهير ريال مدريد صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس، قائلًا: «لم تكن أول مرة يتعرض فيها لهذا الموقف، فهو يبذل جهدًا كبيرًا في المواقف الصعبة، ولا يمكن إنكار رغبته في تحقيق المزيد، إنه لاعب شجاع، ومرتبط للغاية بالنادي، وسعيد للغاية بأن الجماهير صفقت له في النهاية».

وبسؤاله عن سبب غضب جماهير الفريق ضد فينيسيوس، أجاب: «لا أشعر أنها ظاهرة متكررة أو مقصودة تجاه لاعب بعينه، بل هذا طبيعي في أي نادٍ كبير، فالجماهير تريد أفضل أداء من كل لاعب، وسبق لي أيضًا أن تعرضت لصافرات الاستهجان عندما كنت لاعبًا، وما أسعدني اليوم (الثلاثاء) أن صافرات الاستهجان تحولت إلى تصفيق، وهذا هو الأهم».

وبشأن مصيره مع الفريق، شدد أربيلوا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «آس»، على أنه «لا يهمني ما يمكن أن يحدث لي، بل الأهم ما يمكن أن يحدث لريال مدريد».

وتمسك أربيلوا بفرص ريال مدريد في المنافسة على اللقب، مضيفًا أن «الأمل قائم، طالما أن هناك فرصة بالأرقام، وسنواصل الكفاح للنهاية».

وختم تصريحاته بالقول: «السؤال عن إمكانية توقيع فينيسيوس لعقد جديد لا يجب أن يوجه لي، ولكن أتمنى بالطبع أن يبقى مع ريال مدريد لسنوات عديدة».

ويُذكر أن فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس قلّص الفارق مؤقتًا إلى ست نقاط مع حامل اللقب ومتصدر الترتيب برشلونة، الذي سيلاقي سيلتا فيجو مساء اليوم الأربعاء.