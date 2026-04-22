رغم الخسارة أمام إنتر.. فابريغاس يؤكد تطور مشروع كومو

أكد الإسباني سيسك فابريغاس، مدرب فريق كومو الإيطالي، أن فريقه ليس في نفس مستوى إنتر ميلان، لكنه قريب منه، وذلك بعدما فرّط كومو في التقدم بهدفين أمام إنتر ليخسر 2-3 في نصف نهائي كأس إيطاليا، وأضاف المدير الفني: «لا يمكنني أن أكون غاضبًا الليلة».

وسبق أن أُعلن كومو إفلاسه عام 2017، وبقي في دوري الدرجة الثالثة حتى عام 2021، ولم يبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا إلا مرة واحدة عام 1986.

وكان الفريق قريبًا للغاية من النهائي للمرة الأولى، بعدما تقدم 2-0 على إنتر ميلان، بهدفي مارتن باتورينا ولوكا سدا كونيا، لكن كما حدث عندما التقى الفريقان في الدوري الإيطالي يوم 12 أبريل/نيسان، خسر الفريق المباراة.

وأكمل هاكان تشالهان أوغلو، الذي سجل هدفين، وبيتر سويتش، الذي أحرز هدفًا، عودة إنتر ميلان ليحقق الفوز 3-2 في هذه الليلة، بمجموع المباراتين، بعد التعادل ذهابًا 0-0.

وقال فابريغاس، في تصريحات لسبورت ميدياست عقب المباراة: «المباراة تغيرت عقب هدف تعادل إنتر ميلان عندما كانت النتيجة 2-1 لنا، كانت لدينا فرصة للتقدم 3-1 بفرصة دياو عندما كان في موقف انفراد، لذا كان يمكننا أن نغير سير المباراة».

وأضاف: «أدرك أننا بدأنا رحلتنا قبل عامين ونصف العام فقط، والآن ننافس للوصول إلى نهائي إيطاليا، كنا قريبين من الفوز على إنتر مرتين في بضعة أسابيع، الأمر رائع للغاية، لكنني أعرف من أين أتينا».

وتابع: «كنت أعرف أن هؤلاء اللاعبين سيقدمون أداء قويًا بعد الخسارة أمام ساسولو يوم الجمعة، وهذا ما حدث، ما زلنا نفتقد شيئًا، لكنني أعرف وضعنا الآن، وأننا ننافس فريقًا من النجوم الذين يلعبون سويًا لنحو 6 أو 7 سنوات، لذا عادة ما تكون الأمور ليست سهلة، لكن المؤكد أنهم سيفوزون بالدوري بهذه القائمة».

وقال أيضًا: «كانوا في نهائي دوري الأبطال العام الماضي، وهم فريق منتصر، يجب علينا أن نكمل رحلتنا، فمن المهم أن نرى أين نحن، هل نحن في نفس مستوى إنتر؟ لا، لكننا قريبون، نحن فقط لسنا بنفس القوة في منطقتي الجزاء».