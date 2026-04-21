المنتخب المصري يواجه البرازيل قبل المونديال



كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، تفاصيل خطة استعدادات المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وأكد أبو ريدة خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري أن البرنامج التحضيري يسير بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لضمان جاهزية «الفراعنة» للمحفل العالمي.



وأوضح أن المنتخب المصري سيخوض مواجهة ودية أمام منتخب البرازيل في 6 يونيو المقبل كجزء من محطة الإعداد الأخيرة، بالإضافة إلى مباراة ودية أخرى أمام أحد المنتخبات الأوروبية تسبق السفر إلى المونديال.



ومن المقرر أن يعقد أبو ريدة اجتماعاً مع حسام حسن في 23 مايو المقبل لوضع اللمسات النهائية على المعسكر التحضيري للمنتخب التحضيري.



وتطرق أبو ريدة إلى التحديات اللوجستية التي تفرضها النسخة المقبلة من كأس العالم نظراً لإقامتها في 3 دول بمساحات شاسعة، مشيراً إلى أن التنقلات بين مقرات الإقامة وملاعب المباريات قد تستغرق نحو 50 دقيقة بالطيران، وهو ما يمثل اختلافاً جذرياً عن تجربة مونديال قطر التي تميزت بتقارب المسافات الجغرافية.



واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على ثقة اتحاد الكرة في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تقديم مستويات تليق بسمعة الكرة المصرية، واصفاً اللاعبين بأنهم «رجال وقت الشدائد»، معرباً عن تطلعه لدعم الجماهير المصرية للمنتخب في مشواره المونديالي المرتقب.