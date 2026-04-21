من المأساة إلى الاحتراف.. لاعب يوقع أول عقد بعد نجاته من كارثة

قال اللاعب الفرنسي الشاب تايري دو سونتوس إن توقيعه أول عقد احترافي في مسيرته مع نادي ميتز، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أمس الاثنين، يحمل معنى خاصًا بعد نجاته من حريق اندلع في حانة بمنتجع التزلج السويسري كرانس-مونتانا، وأسفر عن مقتل 41 شخصًا في يناير الماضي.

وعاد المدافع الشاب (19 عامًا)، الذي ينتمي إلى أكاديمية ميتز منذ أن كان في الثامنة من عمره، إلى الملاعب في وقت سابق من هذا الشهر مع فريق الاحتياط بالنادي، خلال مباراة على أرضه أمام بالاني.

وأضاف النادي أن اللاعب وقع عقدًا لمدة عام واحد يمتد حتى عام 2027.

وقال دو سونتوس في بيان: «هذه اللحظة تحمل معنى خاصًا للغاية بعد الأشهر الصعبة التي قضيتها في المستشفى».

وأضاف: «هذه المحنة جعلتني أقوى، وعلّمتني ألا أستسلم أبدًا».

وتابع: «أخيرًا، أود أن أقدم كل دعمي لأي شخص لا يزال يكافح. لا تفقدوا الأمل أبدًا».

ويحتل ميتز المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، جمعها من 30 مباراة.