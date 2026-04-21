لاعب ميتييلاند يستفيق من الغيبوبة بعد اعتداء بسكين

أعلن نادي ميتييلاند الدنماركي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب الشاب ألامارا فيرياتو ديابي تعرض لإصابة خطيرة إثر هجوم بسكين في الدنمارك.

واضطر ديابي (19 عامًا) للخضوع لعمليتين جراحيتين، ودخل في غيبوبة.

وأضاف النادي أن اللاعب القادم من غينيا بيساو استفاق من الغيبوبة، وهو الآن في حالة مستقرة، بعدما كانت حياته في خطر.

ووقع الحادث مطلع الأسبوع في مدينة هيرنينغ، حيث يوجد مقر النادي.

وذكر ميتييلاند على موقعه الإلكتروني: «النادي على تواصل وتعاون وثيقين مع السلطات، ويقدم الدعم لألامارا ديابي وعائلته».

ولم يقدم النادي أي تفاصيل بشأن خلفية الهجوم.

وأضاف: «احترامًا لتحقيقات الشرطة الجارية حاليًا، بما في ذلك استجواب الشهود، لن نقدم أي تعليقات أخرى».

وانضم ديابي إلى ميتييلاند في عام 2023، وأُعير إلى فريق مافرا، المنافس في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي، لمدة عام.

ولم يشارك اللاعب حتى الآن في أي مباراة بالدوري الممتاز، حيث اكتفى باللعب ضمن فرق الشباب بالنادي الدنماركي.