ميلان يضع سورلوث على رأس أولوياته

أصبح النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أحدث الأسماء التي يستهدفها ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ميلان اتجهت للاهتمام بضم سورلوث، بعد المطالب المالية المرتفعة لكل من الصربي دوشان فلاهوفيتش والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، اللذين كان النادي يطمح للتعاقد مع أحدهما.

ويسعى ميلان إلى تعزيز صفوفه بمهاجم صريح جديد استعدادًا لموسم 2026 / 2027، حيث ارتبط اسم العديد من المهاجمين بالانتقال إلى النادي اللومباردي خلال الأشهر الأخيرة.

ووفقًا للصحيفة، فإن سورلوث (30 عامًا) سجل 17 هدفًا في 48 مباراة خاضها مع أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم.

وأوضحت «لا جازيتا ديلو سبورت» أن أتلتيكو مدريد يطلب 40 مليون يورو، شاملة الإضافات، للاستغناء عن خدمات اللاعب، إلا أنه من المرجح أن يخفض مطالبه إلى نحو 25 مليون يورو، حال عدم تقديم المهاجم أداءً مقنعًا في المباريات المتبقية من الموسم أو خلال كأس العالم التي تقام هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأكد التقرير أن إدارة ميلان أجرت محادثات مع وكيل أعمال ليفاندوفسكي، إلا أن مهاجم برشلونة طلب راتبًا مرتفعًا للغاية بالنسبة للنادي الإيطالي.

وينطبق الأمر نفسه على مهاجم يوفنتوس، دوشان فلاهوفيتش، رغم أن الفارق بين مطالبه وعرض ميلان المحتمل ليس كبيرًا.

ويُذكر أن فلاهوفيتش وليفاندوفسكي متاحان للانتقال مجانًا مع انتهاء عقديهما في يونيو المقبل.

وكشف التقرير أن السنغالي نيكولاس جاكسون، المعار من تشيلسي الإنجليزي، ونيكولو تريسولدي، لاعب كلوب بروج البلجيكي ومنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، ضمن اهتمامات ميلان أيضًا.