كومباني يطمئن جماهير بايرن بشأن موسيالا

غاب جمال موسيالا، صانع ألعاب بايرن ميونيخ، عن معظم الموسم بسبب إصابة في الساق، رغم أنه ترك بصمة واضحة منذ عودته للملاعب في يناير الماضي، لكن المدرب فينسنت كومباني واثق من أنه سيرتقي بأدائه قريبًا إلى مستوى جديد تمامًا.

وتعرض اللاعب الدولي الألماني (23 عامًا) لكسر في عظمة الشظية وكسر وخلع في الكاحل، إثر اصطدامه بحارس مرمى باريس سان جيرمان آنذاك، جيانلويجي دوناروما، خلال كأس العالم للأندية في يوليو الماضي.

وبعد عودته في بداية العام، حصل تدريجيًا على مزيد من وقت اللعب، سعيًا للانضمام إلى تشكيلة منتخب ألمانيا في كأس العالم التي تنطلق في يونيو المقبل.

وتحمل زميله في خط الوسط سيرج جنابري عبئًا كبيرًا خلال فترة غياب موسيالا، لكنه سيبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الضامة.

ويحتاج كومباني إلى ارتفاع مستوى موسيالا، في ظل استعداد بايرن ميونيخ لخوض مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن غدًا الأربعاء.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: «جمال في مرحلة جيدة حاليًا».

وأضاف: «قلت ذلك في وقت مبكر، في يناير الماضي، إنه تطور من الناحية الجسدية. وهو الآن قريب من أفضل مستوياته بدنيًا، ليس فقط من حيث القوة، ولكن أيضًا من حيث رغبته في الجري».

وتابع: «السؤال الآن هو: متى سيعود "الساحر موسيالا"؟ سيعود بنسبة 100%. الظروف مهيأة، لكن حتى الآن، ما يقدمه الشاب أمام المرمى خطير جدًا».

وأشار كومباني إلى أن موسيالا حصد تسع «مساهمات تهديفية» في 600 دقيقة من اللعب، وهي مجموع الأهداف والتمريرات الحاسمة في جميع المسابقات.