سيتي وإنتر يعيدان نهائي الأبطال في ودية هونغ كونغ

يعيد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 أمام إنتر ميلان الإيطالي، وذلك في هونغ كونغ خلال شهر أغسطس/آب المقبل.

ويلتقي الفريقان على ملعب «كاي تاك» يوم السبت الموافق الأول من أغسطس، ضمن مهرجان كرة القدم في هونغ كونغ.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، اليوم الثلاثاء، أن هذه ستكون المرة الأولى التي يسافر فيها مانشستر سيتي إلى المستعمرة البريطانية السابقة منذ عام 2019، عندما فاز على فريق كيتشي إس سي بنتيجة 6 / 1 على ملعب هونغ كونغ. وستشكل هذه الرحلة جزءاً من استعدادات الفريق لموسم 2026 / 2027.

وقال بيتر لوندي، النائب الأول لرئيس الشراكات في مجموعة سيتي فوتبول جروب: «نحن سعداء للغاية بالإعلان عن عودة مانشستر سيتي إلى هونغ كونغ، حيث نؤكد أول مباراة تحضيرية للفريق خلال فترة الإعداد الصيفي في آسيا».

وأضاف: «جماهيرنا في هونغ كونغ وفي مختلف أنحاء المنطقة أظهرت دائماً ولاءً ودعماً استثنائيين للنادي. الطاقة والحماس الذي اختبرناه خلال زياراتنا السابقة كان مميزاً دائماً، ونتطلع إلى مشاركة تلك اللحظات معهم مجدداً في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى مواجهة مثيرة أمام إنتر ميلان».

ورغم التقاء مانشستر سيتي وإنتر ميلان في مباريات ودية خلال فترة الإعداد في بالتيمور عام 2010، وفي دبلن في العام التالي، فإن الفريقين لم يلتقيا سوى مرتين فقط في مباريات رسمية تنافسية.

وأشهر هذه المواجهات كانت نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 في إسطنبول، حيث حسم هدف رودري الفوز لصالح مانشستر سيتي بنتيجة 1 / صفر تحت قيادة مديره الفني جوسيب جوارديولا.

وكانت المواجهة الثانية في نفس البطولة بالموسم الماضي، عندما تعادل الفريقان سلبياً على ملعب الاتحاد في مرحلة الدوري.