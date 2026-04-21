كروس يدعو للتكاتف من أجل السلام

دعا توني كروس، لاعب خط وسط منتخب ألمانيا السابق، نجوم الرياضة إلى التكاتف والقيام بدورهم في «أوقات مجنونة»، وذلك عقب حصوله على جائزة الإلهام الرياضي الخاصة خلال حفل جوائز «لوريوس» العالمية للرياضة.

وتُمنح هذه الجائزة لتكريم إنجازات تتجاوز حدود النجاح الرياضي، حيث أسس اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا «مؤسسة توني كروس» عام 2015، والتي تدعم الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، إضافة إلى مراكز الرعاية التلطيفية في مختلف أنحاء ألمانيا.

وتسلم كروس الجائزة، وهي من الجوائز النادرة في هذا الحدث السنوي المرموق، خلال الحفل الذي أقيم في قصر «سيبيلس» بالعاصمة الإسبانية مدريد، مساء أمس الإثنين.

ويعد لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق رابع من يحصل على هذه الجائزة، التي تم تقديمها للمرة الأولى عام 2017.

وقال كروس: «أعتقد أنه من المهم جدًا نشر هذه القيم، لأننا نشهد أشياء خارجة عن السيطرة في العالم».

وأضاف: «إذا وقفنا معًا من أجل القيم الصحيحة، ومن أجل السلام والاحترام، يمكننا تحقيق الكثير، لأن هناك أمورًا لا يمكننا التحكم بها، لكن يمكننا التحكم في أنفسنا».