الكويت يواجه موراس يونايتد في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي

تتجه الأنظار مساء غدٍ الأربعاء إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، حيث يحتضن ملعب «دولين عمرزاكوف» مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين موراس يونايتد وضيفه نادي الكويت، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم.

وتحمل المباراة طابعًا تنافسيًا خاصًا، ليس فقط لأنها تقرب أحد الفريقين من النهائي، بل أيضًا لأنها تجمع بين فريق صاعد بثقة كبيرة على أرضه، وآخر يملك خبرة قارية طويلة وسجلًا حافلًا بالإنجازات.

ويدخل موراس يونايتد المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة نتائج إيجابية، أبرزها الفوز المقنع على الأنصار اللبناني في دور الثمانية.

ولم يكن هذا الانتصار مجرد عبور إلى الدور التالي، بل رسالة قوية لبقية المنافسين، خاصة أن الفريق اللبناني كان من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وفي تلك المباراة، أظهر موراس يونايتد شخصية هجومية واضحة منذ البداية، وفرض إيقاعه عبر الضغط المبكر والتنظيم الجيد في الثلث الهجومي، قبل أن يحسم المواجهة عمليًا بهدفين في الشوط الأول، ما يعكس فعاليته الهجومية وقدرته على استغلال الفرص.

ويعول الفريق كثيرًا على عاملي الأرض والجمهور في بيشكيك، حيث يُنتظر حضور جماهيري كبير يمنحه دفعة إضافية في مباراة مصيرية.

كما يسعى إلى تكرار إنجازات أندية المنطقة، وعلى رأسها أركاداج، بطل النسخة الماضية، الذي يمثل مصدر إلهام واضح له.

في المقابل، يدخل نادي الكويت اللقاء مستندًا إلى تاريخ قاري كبير، إذ سبق له التتويج بكأس الاتحاد الآسيوي ثلاث مرات، ما يجعله من أكثر الفرق خبرة في الأدوار الإقصائية.

ورغم أن آخر ألقابه القارية يعود إلى موسم 2013-2014، فإن الفريق ما زال يحتفظ بشخصية تنافسية قوية، وهو ما يظهر من خلال مسيرته في البطولة الحالية.

وتصدر الكويت المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بعد فوزه على الأنصار اللبناني 3-2، وتعادله مع السيب العماني 1-1، ثم تغلبه على باشوندارا كينجز البنغالي 2-0.

وفي دور الثمانية، قدم الفريق عرضًا هجوميًا قويًا أمام الشباب العماني، حيث فاز بنتيجة 5-3، ليؤكد قدرته على التعامل مع المباريات المفتوحة، وهو ما قد يكون سلاحًا مهمًا أمام موراس يونايتد.

وتبدو المواجهة على الورق صراعًا بين حيوية فريق شاب وطموح متصاعد، وخبرة فريق اعتاد الأجواء القارية واعتلاء منصات التتويج.

ويعتمد موراس يونايتد على التنظيم الجماعي والحماس الجماهيري، بينما يراهن الكويت على الخبرة والقدرة على إدارة المباريات الكبيرة، إضافة إلى التنوع الهجومي.

وسيحصل الفائز من هذه المواجهة على بطاقة العبور إلى النهائي المرتقب أمام برياه خان ريتش سفاي رينج الكمبودي، الذي ضمن تأهله مسبقًا.