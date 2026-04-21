10 أيام تحسم لقب الدوري المصري

تدخل مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بنسختها الحالية 2025-2026 مراحل الحسم، مع إقامة مباريات الجولة الثالثة من منافسات مجموعة التتويج، التي تضم 7 فرق.

وتقام البطولة بمشاركة 21 فريقًا، تم توزيعهم بعد خوض الدور الأول على مجموعتين؛ الأولى تضم أصحاب المراكز السبعة الأولى للتنافس على اللقب وتحديد الفرق المتأهلة لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، والثانية تضم 14 فريقًا يتنافسون على البقاء في الدوري.

وتترقب الكرة المصرية الأيام العشرة المقبلة، التي قد تحسم بدرجة كبيرة هوية بطل النسخة الحالية، حيث تشهد مواجهات قوية، إذ يلتقي الزمالك مع بيراميدز غدًا الخميس، ثم يواجه بيراميدز الأهلي يوم الاثنين المقبل، على أن يصطدم الأهلي بالزمالك في الأول من مايو/أيار.

وتقام مباريات الجولة الثالثة في غياب الأهلي، الذي أعفته القرعة من خوض هذه الجولة، حيث يلتقي المصري مع إنبي، وسموحة مع سيراميكا كليوباترا غدًا الأربعاء، على أن تختتم الجولة بمواجهة القمة بين الزمالك وبيراميدز يوم الخميس على ستاد القاهرة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، رغم خوضه مباراة واحدة فقط في مجموعة التتويج، يليه بيراميدز برصيد 44 نقطة من مباراة واحدة أيضًا، وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، الذي يمتلك الرصيد نفسه بعد خوضه مباراتين.

وتقام مواجهة الزمالك وبيراميدز بتحكيم مصري، نظرًا لعدم طلب الفريقين حكامًا أجانب.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى نهائي بطولة الكونفدرالية، عقب تخطيه شباب بلوزداد الجزائري، ليضرب موعدًا مع اتحاد الجزائر.

وجاء تصدر الزمالك رغم توقعات بابتعاده عن المنافسة بسبب أزماته المالية، إذ يعيش الفريق حالة فنية مستقرة، مع جاهزية لاعبيه، بعد تعافي عمر جابر وعودته للتدريبات.

ويعول معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، على هذا الاستقرار لعبور عقبة بيراميدز، خاصة أن الفوز سيقربه بنسبة كبيرة من التتويج باللقب.

في المقابل، يدرك بيراميدز أن الفوز هو الخيار الوحيد، خاصة بعد تعادله في الجولة الماضية مع المصري، وخروجه من دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية، ليفقد لقبه القاري.

ويعاني بيراميدز من عدة غيابات، أبرزها محمود مرعي، ومحمد حمدي، ومصطفى فتحي الذي خضع لعملية جراحية في الترقوة، إلى جانب غياب حامد حمدان للإيقاف، مع غموض موقف محمود زلاكا والمغربي محمد الشيبي.