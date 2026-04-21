باريس سان جيرمان الأفضل عالميًا في حفل لوريوس

توّج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بجائزة «فريق العام» في حفل توزيع جوائز «لوريوس» العالمية الرياضية.

وأُقيم الحفل في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث يُطلق على هذا الحدث لقب «أوسكار الرياضة»، وكان باريس سان جيرمان من أبرز الفائزين خلاله.

واحتفل الفريق الباريسي بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في العام الماضي، إلى جانب تتويجه بلقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، لينال إشادات واسعة، قبل أن يواصل حصد الألقاب.

كما توّج باريس سان جيرمان بكأس السوبر الأوروبي في أغسطس/آب الماضي، واحتفل أيضًا بفوز جناحه عثمان ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2025.

وبينما لم يفز ديمبيلي بجائزة أفضل رياضي في العام خلال الحفل، فإن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي غادر مدريد متوجًا بجائزة «فريق العام».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» بيانًا صادرًا عن النادي، جاء فيه: «يؤكد هذا التكريم قوة المشروع الباريسي، الذي يقوم على الأداء المتميز والعمل الجماعي والشباب».

وأضاف البيان: «يواصل باريس سان جيرمان، الذي يستعد لخوض الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، مسيرته الطموحة والمتميزة على أعلى المستويات».