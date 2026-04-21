لامين يامال يواصل حصد الجوائز العالمية

توج لامين يامال، جناح فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، بجائزة أفضل رياضي شاب في حفل توزيع جوائز «لوريوس» العالمية الرياضية.

وأقيم الحفل في العاصمة الإسبانية مدريد، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، حيث تم تكريم يامال على أدائه المتميز خلال عام 2025.

ودخل يامال عام 2025 متوجًا بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» مع منتخب إسبانيا، وقاد برشلونة لتحقيق الثلاثية المحلية «الدوري والكأس وكأس السوبر» في الموسم الماضي.

وواصل يامال، الموهبة الواعدة، تألقه في الموسم الحالي، ولعب دورًا بارزًا في اقتراب برشلونة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، غريمه التقليدي ريال مدريد، مع تبقي 7 مباريات على نهاية البطولة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينال فيها يامال (18 عامًا) جائزة «لوريوس»، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب صاعد في أبريل/نيسان الماضي، ليصبح أصغر رياضي يحصد الجائزة مرتين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».