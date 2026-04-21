تأجيل مواجهة مارسيليا ونانت لدواعٍ أمنية

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين لكرة القدم، مساء الإثنين، تأجيل مباراة نانت وأولمبيك مارسيليا، التي كانت مقررة في الأول من مايو/أيار، لمدة يوم واحد، بسبب التجمعات المرتقبة خلال عطلة عيد العمال.

وأشارت الرابطة، في بيانها، إلى تأجيل المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي، لتقام في الثاني من مايو/أيار.

وأوضحت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن هذا التعديل يأتي استجابة لرغبة وزارة الداخلية ومحافظة لوار أتلانتيك، بسبب التجمعات التي تشهدها مدينة نانت بمناسبة عيد العمال.

وأضافت الصحيفة أن المباراة ستقام في الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي.

وقبل مواجهة مارسيليا، سيخوض نانت اختبارين صعبين خارج أرضه، حيث يحل ضيفًا على حامل اللقب ومتصدر الترتيب باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة.

وبعدها يلتقي نانت، الذي يكافح للهروب من شبح الهبوط، مع رين، خامس الترتيب، يوم الأحد المقبل، والذي يسعى بدوره لانتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما مارسيليا، فسيستقبل نيس يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.

ويحتل مارسيليا، بطل دوري أبطال أوروبا عام 1993، المركز السادس برصيد 52 نقطة، بينما يقبع نانت في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.